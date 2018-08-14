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Odalar arası işbirliği

YOZGAT Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Çelik, Yozgat’ın birçok alanda gelişimine öncülük edecek, çalışmalara imza atmak istediklerini belirterek, odalar arası işbirliğini sağlayacaklarını söyledi.

Odalar arası işbirliği

YOZGAT Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Çelik, Yozgat’ın birçok alanda gelişimine öncülük edecek, çalışmalara imza atmak istediklerini belirterek, odalar arası işbirliğini sağlayacaklarını söyledi.

14 Ağustos 2018 Salı 07:00
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Odalar arası işbirliği

Çelik, Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Faruk Tokat, Eskişehir Ticaret Odası’nı ziyaret etti. Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, Meclis Başkanı Halil İbrahim Ara ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir aya gelen Çelik, karşılıklı istişarelerde bulundu. Oldukça samimi bir ortamda geçen görüşmede Odalar arasında sektörel işbirliği çalışmaları yapılması, Oda üyelerinin ihtiyaçları ve iller arası ticaret bağının güçlenmesi hakkında fikir alıverişinde bulunuldu. Yozgat TSO Başkanı Sinan Çelik, Eskişehir’in Türkiye’nin önemli sanayi şehirlerinden olduğunu belirterek, karşılıklı yatırım alanlarının açılmasını hedeflediklerini söyledi. Çelik, sosyal, kültürel, ekonomik ve ticari alanlarda birlikte yapılacak çalışmaların her iki kentin işbirliğine önemli katkı sağlayacağını aktardı. Çelik, “Başarının sırrı ortak akıl ve uyum içinde çalışmadır. Ortak akıldan kastımız, şehrimizdeki kamu kurum ve kuruluşlarının, Odaların ve diğer sivil toplum kuruluşlarının uyum içinde çalışıp ilimizi daha ileri götürmek için birlikte hareket etme gayreti içinde olmalarıdır. Eskişehir bu alanda gelişimini ortaya koymuştur. Yozgat olarak bölgesel gelişim hamlesi kapsamında Eskişehir’in bilgi, birikim ve tecrübe paylaşımından yararlanmak istiyoruz. Yozgat ve Eskişehir’in yapacağı ortak çalışma ve projeler bir çok alanda güçlenmeyi getirecektir” dedi.

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