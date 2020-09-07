Nakdi destek uzatıldı

YOZGAT Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, Cumhurbaşkanlığı kararı ile Covit-19’un olumsuz etkilerinin azaltılması amacıyla ‘Kısa Çalışma Ödeneği’ uygulamasının iki ay daha uzatıldığını hatırlattı. Yıldız, bu kararın ardından 17 Ağustos 2020 tarihinde bir ay daha uzatılan ‘Nakdi Ücret Desteğinin’ de iki ay daha uzatıldığını bildirdi. Yıldız, ‘’Bu karar ile Nakdi Ücret Desteğinin yararlanma süresi ve işten çıkarma yasağı uygulaması 17 Kasım 2020 tarihe kadar uzatılmıştır’’ dedi. Yıldız, ‘Nakdi Ücret Desteği’ ile 15 Mart 2020 tarihinden sonra işten çıkarılan, işsizlik ödeneği almaya hak kazanamayan işçiler ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayıp işverenleri tarafından pandemi sebebiyle ücretsiz izne ayrılan işçilere aylık bin 177 lira ödenmekte olduğunu kaydetti. Yıldız, bu destekten yararlanmak isteyen işverenlerin işçilerinin SGK bildirimlerini ilgili dönemi takip eden ayın 3’üne kadar yapmaları gerektiğini, ödemelerin ise her ayın 8’inde yapıldığını bildirdi.