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Nakdi destek uzatıldı

Resmi Gazete yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile Nakdi Ücret Desteği ile birlikte işten çıkarma yasağı 17 Kasım 2020 tarihine kadar uzatıldı.

07 Eylül 2020 Pazartesi 00:32
Nakdi destek uzatıldı

YOZGAT Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, Cumhurbaşkanlığı kararı ile Covit-19’un olumsuz etkilerinin azaltılması amacıyla ‘Kısa Çalışma Ödeneği’ uygulamasının iki ay daha uzatıldığını hatırlattı. Yıldız, bu kararın ardından 17 Ağustos 2020 tarihinde bir ay daha uzatılan ‘Nakdi Ücret Desteğinin’ de iki ay daha uzatıldığını bildirdi. Yıldız, ‘’Bu karar ile Nakdi Ücret Desteğinin yararlanma süresi ve işten çıkarma yasağı uygulaması 17 Kasım 2020 tarihe kadar uzatılmıştır’’ dedi. Yıldız, ‘Nakdi Ücret Desteği’ ile 15 Mart 2020 tarihinden sonra işten çıkarılan, işsizlik ödeneği almaya hak kazanamayan işçiler ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayıp işverenleri tarafından pandemi sebebiyle ücretsiz izne ayrılan işçilere aylık bin 177 lira ödenmekte olduğunu kaydetti. Yıldız, bu destekten yararlanmak isteyen işverenlerin işçilerinin SGK bildirimlerini ilgili dönemi takip eden ayın 3’üne kadar yapmaları gerektiğini, ödemelerin ise her ayın 8’inde yapıldığını bildirdi. 

Anahtar Kelimeler:
Nakdi Destek Uzatıldı
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