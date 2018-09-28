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Kendi işinin patronu olacaklar

YOZGAT Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, kurumun hedefleri doğrultusunda, engelli veya iş kurma fikri olan vatandaşları kuruma başvuruda bulunmalarını beklediklerini, bununla birlikte ziyarette bulunup, konu hakkında bilgilendirme yaptıklarını söyledi.  

Kendi işinin patronu olacaklar

YOZGAT Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, kurumun hedefleri doğrultusunda, engelli veya iş kurma fikri olan vatandaşları kuruma başvuruda bulunmalarını beklediklerini, bununla birlikte ziyarette bulunup, konu hakkında bilgilendirme yaptıklarını söyledi.  

28 Eylül 2018 Cuma 01:00
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Kendi işinin patronu olacaklar

Yıldız, İŞKUR hibelerinden faydalanabilmeleri için verilecek girişimcilik kursu ile ilgili görüşmek üzere Engelliler Derneği’ni ziyaret etti, dernek Başkanı Hamide Taşarslan ile görüştü. Yıldız, girişimcilik kurs başvurularının öncelikle e-devlet üzerinden yapılıp, sonrasında mülakata katılarak gerçekleştirileceğini söyledi. Yıldız, Kadın ve Demokrasi Derneği Yozgat İl Temsilcisi Fadime Solmaz’ı da ziyaret ederek, kadınlara yönelik Meslek Edindirme Kursları açılması, kadınların sosyo-kültürel ve ekonomik hayata atılıp, mesleki beceri kazanmaları konusunda işbirliği yapılabileceğini kaydetti. 

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