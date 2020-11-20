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Kardeş ülkeden yatırım

Azerbaycanlı bir şirket, Yozgat Organize Sanayi Bölgesi’nde yatırım yapmak üzere hazırladığı projesini önümüzdeki yıl hayata geçirecek.

20 Kasım 2020 Cuma 00:41
Kardeş ülkeden yatırım

AZERBAYCAN’da Panel Radyatör ve Plastik ürünleri imalatı yapan bir firma Yozgat Organize Sanayi Bölgesi’nde de üretim yapmak üzere hazırladığı projesini hayata geçirmek üzere kolları sıvadı. Parline Şirketi Kurucusu Rahim Magsudov, Yozgat Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulacak tesis ile ilgili olarak 10 bin metrekarelik alanda 2 bin 500 metrekare kapalı alanda üretim yapacak tesis için 100 milyon lira harcayacak. 80 kişinin istihdam edileceği tesisin önümüzdeki yıl içerisinde üretime başlaması bekleniyor. Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik, şirket yatırımının ilk etabını oluşturduğunu daha sonra ikinci etap yatırımının hayata geçirileceğini bildirdi. Çelik, ‘’Yozgat Organize Sanayi Bölgesi’nde istihdam her geçen yıl artmaya devam ediyor. Amacımız, öncelikle Yozgat’ta normal sanayi yatırımlarının üretimini sağlayıp, makine yapan makinaların kurulduğu diğer fabrikaların gelmesine altyapı oluşturmaktır’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Kardeş ülkeden Yatırım
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