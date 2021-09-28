HAMMADDE VAR MAMUL YOK!

Türkiye’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta hammaddeye yönelik üretimlerin olmasına karşın, bunların işlenmeden pazara sunulmasının ilin ekonomisine de üreticinin gelirine de etki etmediği belirtilerek, üretilenin hammaddeye dönüştürülmesi fikrine Yozgat Valisi Ziya Polat da katıldı. Vali Polat, sürdürülebilir, ekonomimize katkı sağlayacak projeler yapılıp, uygulamaya konulması gerektiğini söyledi.

Yozgat Valisi Ziya Polat, Yozgat’a değer katacak, sürdürülebilir, üretilen ürünün katma değerini arttıracak yatırımların yapılması gerektiğini, sahada olan asıl bu işi yapan çiftçinin, esnafın, sanayicilerin isteklerinin, taleplerinin dikkate alınarak, gerekli çalışmaların yapılmasının önemine dikkat çekti. Vali Polat, ‘’Sahada sürdürülebilir, devam edebilir projelere imza atmak istiyoruz. Bu şehrin değerlerine artı değer katacak projeleri hep beraber yapmamız gerekiyor. 2021 yılı için Yozgat’a ayrılan ödenek yaklaşık 8 buçuk milyon lira. 5 milyon liralık projeyi de yakında açıklayacağız’’ dedi. Yozgat’ın mercimek üretiminde birinci, nohutta ikinci, şeker pancarında üçüncü olduğuna vurgu yapan Vali Polat, Yozgat’ın tarım şehri olarak da beşinci durumda olduğunu bildirdi. Polat, ‘’Ürettiğimiz ürünlerin Yozgat’a ekonomik gelirleri sağlayacak projelerin yapılması gerektiğini düşünüyorum. Nohutta ikinciyiz diyoruz leblebi üretemiyoruz. Leblebiye dönüşen bir nohudun hayalini kuruyoruz. Ürettiğimiz ürünün katma değeri yüksek bir ürüne dönüştürmemiz lazım, sadece üretmek değil ürettiğimiz üründen de çok iyi para kazanmamız lazım. Hammaddeyi maddeye dönüştürelim ki katma değeri elde edelim. Yapıcı, sürdürülebilir ekonomimize katkı sağlayacak projeyi yapmamız lazım. Bunları yaparken de bilgiye sahip olmamız lazım’’ diye konuştu. Yozgat’ın bir tarım kenti olduğunu aktaran Vali Polat, bu nedenle suyun önemine de değinerek, suyun tasarruflu kullanılması gerektiğini, bunun için de yatırım projelerinin devam ettiğinin altını çizdi. Vali Polat, ‘’Kapalı devre sulama sistemleri şu ana kadar yaklaşık 2021 yılında 7 milyonluk bir destek aldık, biz bunun daha da artacağını biliyoruz. Özel İdaremizde hazır projemiz var. Bu projelerin yatırıma dönüşmesi noktasında ilgili kurumlara gerekli başvurularımızı yapacağız’’ ifadelerini kullandı. •HABER MERKEZİ•

