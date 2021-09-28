Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1391.74
ALTIN
495.83
DOLAR
8.8151
STERLİN
12.1010
EURO
10.3309

HAMMADDE VAR MAMUL YOK!

Yozgat Valisi Ziya Polat, üretilen ürünün katma değeri yüksek bir ürüne dönüşebilmesi gerektiğini hatırlatarak, ‘’Sadece üretmek değil, ürettiğimiz üründen de çok iyi para kazanmamız lazım. Hammaddeyi maddeye dönüştürelim ki katma değeri elde edelim’’ dedi.

28 Eylül 2021 Salı 00:28
HAMMADDE VAR MAMUL YOK!

Türkiye’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta hammaddeye yönelik üretimlerin olmasına karşın, bunların işlenmeden pazara sunulmasının ilin ekonomisine de üreticinin gelirine de etki etmediği belirtilerek, üretilenin hammaddeye dönüştürülmesi fikrine Yozgat Valisi Ziya Polat da katıldı. Vali Polat, sürdürülebilir, ekonomimize katkı sağlayacak projeler yapılıp, uygulamaya konulması gerektiğini söyledi. 
Yozgat Valisi Ziya Polat, Yozgat’a değer katacak, sürdürülebilir, üretilen ürünün katma değerini arttıracak yatırımların yapılması gerektiğini, sahada olan asıl bu işi yapan çiftçinin, esnafın, sanayicilerin isteklerinin, taleplerinin dikkate alınarak, gerekli çalışmaların yapılmasının önemine dikkat çekti. Vali Polat, ‘’Sahada sürdürülebilir, devam edebilir projelere imza atmak istiyoruz. Bu şehrin değerlerine artı değer katacak projeleri hep beraber yapmamız gerekiyor. 2021 yılı için Yozgat’a ayrılan ödenek yaklaşık 8 buçuk milyon lira. 5 milyon liralık projeyi de yakında açıklayacağız’’ dedi. Yozgat’ın mercimek üretiminde birinci, nohutta ikinci, şeker pancarında üçüncü olduğuna vurgu yapan Vali Polat, Yozgat’ın tarım şehri olarak da beşinci durumda olduğunu bildirdi. Polat, ‘’Ürettiğimiz ürünlerin Yozgat’a ekonomik gelirleri sağlayacak projelerin yapılması gerektiğini düşünüyorum. Nohutta ikinciyiz diyoruz leblebi üretemiyoruz. Leblebiye dönüşen bir nohudun hayalini kuruyoruz. Ürettiğimiz ürünün katma değeri yüksek bir ürüne dönüştürmemiz lazım, sadece üretmek değil ürettiğimiz üründen de çok iyi para kazanmamız lazım. Hammaddeyi maddeye dönüştürelim ki katma değeri elde edelim. Yapıcı, sürdürülebilir ekonomimize katkı sağlayacak projeyi yapmamız lazım. Bunları yaparken de bilgiye sahip olmamız lazım’’ diye konuştu. Yozgat’ın bir tarım kenti olduğunu aktaran Vali Polat, bu nedenle suyun önemine de değinerek, suyun tasarruflu kullanılması gerektiğini, bunun için de yatırım projelerinin devam ettiğinin altını çizdi. Vali Polat, ‘’Kapalı devre sulama sistemleri şu ana kadar yaklaşık 2021 yılında 7 milyonluk bir destek aldık, biz bunun daha da artacağını biliyoruz. Özel İdaremizde hazır projemiz var. Bu projelerin yatırıma dönüşmesi noktasında ilgili kurumlara gerekli başvurularımızı yapacağız’’ ifadelerini kullandı. •HABER MERKEZİ•
 

Anahtar Kelimeler:
HAMMADDE VAR MAMUL YOK!YozgatIlerigazetesiSalıHaberZiyaPolatHammaddeüretimürünKatmadeğer
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rusya iade etti
Rusya iade etti
Dolar yükseliyor
Dolar yükseliyor
Azerbaycanlı işadamlarından ziyaret
Azerbaycanlı işadamlarından ziyaret
Kadınlar organik üretime başladı
Kadınlar organik üretime başladı
Pancar çiftçisi uyarıldı
Pancar çiftçisi uyarıldı
Palandöken; ‘Devleti yanımızda hissettik’
Palandöken; ‘Devleti yanımızda hissettik’
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim