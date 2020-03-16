Fiyat artışına takip

YOZGAT Ticaret ve Sanayi Odası, ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı uyarıda bulundu. Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik, oda olarak disiplin mekanizmalarını çalıştıracaklarını, bu haksızlıkları yapan firmalara hak ettikleri cezaları vereceklerini söyledi. Çelik, ‘’Herkes bilmeli ki; Vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız. Odamıza gelen şikayetler değerlendirilecek olup, bu günlerde vatandaşlarımızı mağdur edenlerle ilgili her türlü hukuki işlem yapılacaktır. Şikayet edilen ürün belgeleri ile odamıza başvurabilirsiniz. Vatandaşlarımız bu konudaki şikayet ve taleplerini odamızın 2121121 nolu telefonundan iletebilirler’’ açıklamasında bulundu.