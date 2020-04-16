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Esnaf destek bekliyor

CUMHURİYET Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, Yozgat'ta binlerce esnafın ve KOBİ'nin artık dayanacak gücü olmadığını söyledi.

16 Nisan 2020 Perşembe 00:03
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Esnaf destek bekliyor

Keven, “Yozgat'ta görüştüğüm yüzlerce esnaf dükkanlarını kapatmak zorunda kaldıklarını veya zaten zorunlu kapatıldığını ancak içlerine su serpecek bir desteğin hâlâ verilmediğini söylüyorlar’’ dedi.

Keven, ticareti bozulan esnafın ‘evet Esnaf Kefalet 25 bin lira kredi veriyor ama türlü türlü şartlar kefiller istiyor’ dediğini de hatırlattı. Keven, ‘’Esnafımız diyor ki; bizim bu şartları yerine getirecek durumumuz yok. Yetkililere sesleniyorum; Yozgat’ta kaç esnaf var kaç kişiye 25 bin lira kredi verildi? Çıkın açıklayın. Gazetelerde reklam yapmakla bu iş çözülmüyor. Esnafımız verdiğimiz vergilerin karşılığını görmek istiyorlar. Yanında çalışan işçiyi çırağı çıkarmak istemiyor. Bunun içinde kapsamlı bir destek bekliyor’’ diye konuştu.

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, imalatçı esnafa, sanayi esnafına, Kobilere daha geniş çözüm önerilerinin getirilmesi gerektiğini de kaydetti. Keven, ‘’Sadece kredi değil hibe de düşünülmeli. Kredi verilecekse de şartsız kefilsiz faizsiz kredi talep ediyorlar. Kira yardımı istiyorlar. Krediyi faturayı sadece ötelemek değil bunlarda indirim istiyorlar. Esnafın halini Ticaret Odaları'nın halini gidin dinleyin. Yoksa bu salgını inşallah atlatırız ama peşinden gelecek iflaslar dalgasını atlatamayız!” ifadelerini kullandı.

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Esnaf Destek Bekliyor
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