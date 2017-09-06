Çıraklıktan ortaklığa

Sorgun Bahçelievler mahallesinde 4 katlı binası ile hizmet veren Dostlar Mobilya Sorgun sınırlarını aşarak ülkenin dört bir yanına ve başta gurbetçilerimizin yoğun olarak yaşadığı Fransa olmak üzere, Almanya, Avusturya, Hollanda ve diğer Avrupa ülkelerine perakende satış yapıyor.

Yaz aylarını ülkemizde geçirmek üzere memleketlerine dönen gurbetçilerin mobilya tercihi Sorgun’dan oluyor.

Bölgede bir ilki gerçekleştiren Dostlar Mobilya, Avrupa’da yaşayan Türklerin evlerini döşüyor. Ankara Siteler, İnegöl ve Kayseri’de imalatı yapılan mobilyaları gurbetçilerimize sunan Dostlar Mobilya müşterinin isteğine göre mobilyayı evlerine kadar ulaştırıyor.

Üç sene önce bir tırla ihracata başladıklarını dile getiren Şirket yetkilisi Mustafa Kalpaslan, 2009 yılında Mustafa Öcal ve Cihan Arslan ile beraber ilçenin ihtiyacına karşılık vermek amacı ile mütevazı bir mobilya, halı, beyaz eşya ve aksesuar mağazası açtıklarını dile getirdi. Misyonlarının çok çalışmak ve kaliteli bir hizmet vermek olduğunu söyleyen Kalpaslan “Kalitemizden hiç ödün vermeyerek hizmetimize devam ettik. Türkiye’nin dört bir köşesine hatta yurt dışına satışlar yapıyoruz” dedi.

ARKADAŞLIK ORTAKLIĞA DÖNÜŞTÜ

Sıfırdan başladıklarını söyleyen Şirket Yetkilisi Mustafa Kalpaslan, çırak olarak mobilya mağazasında işe başladıklarını akabinde ise zorlukların üstesinden gelerek diğer arkadaşlarıyla arkadaşlıklarını ortaklığa dönüştürdüklerini belirtti.

Mustafa Kalpaslan, “Benimle birlikte çalışan Mustafa Öcal ve Cihan Arslan ile beraber neden bu işi biz de yapmayalım diyerek bu işe girme kararı aldık. İlk etapta çok zorlandık ama el ele vererek zorlukların üstesinden geldik. Üç arkadaş olarak aramızda sıkı bir dostluk vardı. Üçümüzde Sorgun’un çeşitli köylerindeniz. Aynı yörenin insanıyız. Aramızdaki dostluğu ortaklığımızla taçlandırdık ve şirketimizin ismini de buradan yola çıkarak Dostlar Mobilya olarak koyduk” dedi.

Şirketin 3 çalışan ile 300 metre kare alan üzerinde hizmet vermeye başladıklarını aktaran Kalpaslan, bugün çalışan sayısını 8’e çıkardıklarını ve bin 700 metre kare alan üzerinde faaliyet sürdürdüklerini beyan etti.

Şirket yetkilisi Kalpaslan, “Ülkemizin dört bir köşesi başta olmak üzere Avrupa ülkelerine ihracat gerçekleştiriyoruz. Müşterinin isteğine, arzusuna göre mobilyalarımız tasarlanıyor ve evlerine kuruluyor” ifadelerine yer verdi.

GURBETÇİLERİN TERCİHİ

Türkiye ve dünyada gerçekleştirilen mobilya fuarlarına katıldıklarını ve mobilya sektöründeki gelişmeleri takip ederek hizmet anlayışını en üst seviyelere çıkartılarını dile getiren Mustafa Kalpaslan “Avrupa standartlarında hizmet veriyoruz. Bu sayede önce yurt içine sonrada yurt dışında satışlarımız başladı. Sadece Yozgatlılar değil, Antep’ten, Urfa’dan, Rize’den, Mersin’den, Zonguldak’tan buraya gelip mobilyasını alan müşterilerimiz var. İhracat, hayallerimde hep vardı. Yurt dışından gelen gurbetçilerimizin talepleri doğrultusunda çalışmalarımızı başlattık ve 4 yıl önce ilk tırımızı Fransa’ya gönderdik. Daha sonraki yıllarda ise tavsiyeler üzerine başta Fransa’da yaşayan gurbetçilerimiz olmak üzere diğer Avrupa ülkelerindeki gurbetçilerimizin taleplerini karşılamaya başladık. Sadece Yozgatlı gurbetçiler değil diğer illerimizin nüfusuna kayıtlı olan gurbetçilerde yaz aylarında mağazamıza gelip mobilyalarını seçiyor bizler de Avrupa’daki evlerine teslim ediyoruz. Geçen sene 180 gurbetçimizin, bu senede 220 gurbetçimizin mobilya ihtiyacını biz giderdik. Tırlarımız sürekli yollarda” şeklinde konuştu.

SORGUN’A MOBİLYA FABRİKASI

Sorgun’da büyük bir mobilya fabrikası kurmayı amaçladıklarını kaydeden Kalpaslan, Sorgunlu mobilyacılara da bir öneride bulundu. Kalpaslan, “Elbette ileriye dönük hayallerimiz, projelerimiz var. Bizler mobilya sektörüne gönül veren ve her türlü gelişmeyi takip eden bir ekibiz. İlk etapta bin 700 metre kare olan mağazamızı büyüterek 4 bin metre kareye çıkarmak. Daha sonrasında en büyük hayalimiz ise Sorgun’umuzda en az 200 kişiye iş verebileceğimiz bir mobilya fabrikası kurmak. Bunu en kısa sürede hayata geçirmeyi planlıyoruz” dedi. İlçedeki mobilya sektörüne seslenen Kalpaslan “Biz üç ortakla bugün ilçemizden Avrupa’nın dört bir yanına mobilya satışı gerçekleştirebiliyorsak Sorgun’daki mobilyacılar olarak daha büyük işler yapabiliriz. Daha büyük ortaklıklar daha büyük fabrikalar oluşturulabilir. İlçemizin, ilimizin böyle bir potansiyeli var ve bunu en iyi şekilde gerçekleştirebiliriz. Sorgun’daki mobilyacılar olarak ilçemizdeki işsizlik sorununu giderebiliriz. Gençlerimize iş imkânları sunabiliriz. Devlet fabrika yapmaz ancak teşvik eder, devletimiz üzerine düşen görevi yerine getiriyor ve yatırımcıya her türlü imkânı sunuyor” ifadelerine yer verdi.