Beyanname isyan ettirdi

Bulut, ‘’Buradan mükelleflere sesleniyorum, her çıkan kanunda ve vergide mali müşavire gelip dert yanacağınıza, gidin seçimlerde ‘sizlerin hakkını koruyacağız’ diye oy isteyen, iller de Ticaret Odaları, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, Bakkallar Odası, yani bağlı bulunduğunuz odalara derdinizi yanın. Odalarınıza sadece kredi çekmek için gitmeyin. vergi mükelleflerinin üyesi olduğu TESKOM,TOBB birlikleri nin poşet kanunu ile ilgili sizleri koruyan bir açıklaması yok’’ dedi.

Bulut, poşet beyannamesini vermeme cezasının 18 bin 37 lira olduğunu, satış olmasa bile ‘Boş Beyanname’ verilmesinin zorunlu olduğunu hatırlattı. Bulut, ‘’Maalesef Poşet Beyanname linki İnteraktif vergi dairelerine eklenmek sureti ile bu işin angaryası Mali Müşavirlere bırakılmış gibi de görünüyor. 10 Aralık 2018 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kanunla, plastik poşetlerin tüketiciye ücret karşılığı verilmesi hükmü getirilmiştir. Plastik Poşet Beyan Sistemi girişleri, 1 Şubat 2019 tarihinden itibaren Gelir İdaresi Başkanlığı İnteraktif Vergi Dairesi ve E-Devlet üzerinden verilebilecektir. Bildirimlerin satışı takip eden ayın içinde 15’ine kadar yapılması gerekmektedir’’ uyarısında bulundu.