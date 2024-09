Kadınlar bu ortalamada erkeklerden daha uzun bir yaşam süresine sahipken, vatandaşlara bu farkın nedenlerinin neler olabileceğini ve konu hakkında ne düşündüklerini sorduk.

Yozgat sokaklarında mikrofon uzattığımız bazı vatandaşlar, kadınların erkeklere kıyasla daha az stresli bir yaşam sürmesinin bu duruma katkı sağladığını öne sürdü.

Özellikle erkeklerin iş hayatında daha fazla stres altında olmalarının, ağır işlerde çalışmanın ve toplumsal baskıların erkek ömrünü kısaltabileceğini savunanlar, bu faktörlerin yaşam süresi üzerindeki etkisine dikkat çekti.

“KADINLAR ERKEKLERİN ÖMRÜNÜ YİYOR”

Ahmet Can Bulut isimli vatandaş, “Yozgat’ta kadınlar erkeklerin ömrünü yediği için daha uzun yaşıyorlar. Çünkü kadınlar evden çıkmıyor yaptıkları bir iş yok. Hep erkekler koşturuyor eve geliyorlar erkeklerin ömrünü yiyorlar. O yüzden daha uzun yaşıyorlar” dedi.

“ERKEKLER İÇİNE ATIYOR”

Arzu Darı, “Kadınlar her şeylerini ifade edebiliyorlar duygusal olarak mesela anlatabiliyorlar, ağlayabiliyorlar. Ama erkekler içine atıyorlar bence bu yüzden olabilir. Birde anaç olma durumu olabilir mi? her yere konuşmak yetişmek erkekler her şeyi kısıyorlar anneliğin verdiği bir şey ve Allah’ın verdiği bir mucizemi ve rahmetimi bence uzun yaşamamız” şeklinde konuştu.

“BÜTÜN YÜK ERKEKLERİN ÜZERİNDE”

Durak Satıcı, “Sinir strese, yaşadıklarına bağlı. Kadınlar tabi ki uzun yaşar. Erkeklerin yaşadıklarını yaşamıyorlar çünkü. Bütün yük erkeklerin üzerinde. Kadınlarda bir şey yok. Bugün devlet bile kadınlardan yana olmuşken biz mi yaşayalım. Kadınlar yaşıyor” ifadelerini kullandı.

“KADINLAR, ERKEKLERDEN DAHA AZ PROBLEM YAPIYORLAR”

Selami Şahanoğlu fikirlerini şu şekilde açıkladı: “Belki sigara olayından olabilir. Erkekler kadınlardan daha çok sigara içiyordur. Kadınlar, erkeklerden daha az problem yapıyorlardır. Türkiye’nin neresi olursa olsun fark etmez edindiğimi bilgilere göre kadınların çoğu dul kalmış eşlerini kaybetmiş erken yaşta. Bu durum Yozgat’ta geçerli değil Türkiye’nin her yerinde kadınlar bir şekilde kocalarından daha uzun yaşıyorlar. Antalya’da yaşıyorum komşularımın yarısında çoğu dul kalmış. Erkekler içine atıyordur kadınlar tabi 24 saat konuşabildikleri için olabilir. Kadın çok konuştuğu için efor sarf edebilir. Ben çok fazla konuşan birisi değilim. Eşim çok konuşuyor ben hep evet derim eşimde hep kızar niye evet diyorsun diye.”

“KADINLAR SÜREKLİ KONUŞTUĞU İÇİN DAHA ÇOK YAŞAYABİLİYOR”

İsmini vermek istemeyen bir kadın vatandaş ise “Kadınlarda çok stres ve sıkıntıda çekebiliyor. Kadınların yaşam tarzları böyle demek ki. Kadınlar sürekli konuştuğu için daha çok yaşayabiliyordur. Erkekler tam konuşamadığı için uzun yaşamayabiliyorlar olabilir” dedi.

“ÇOK KONUŞTUKLARI İÇİN OLABİLİR”

Son olarak Dilek Kaya ise fikirlerini şu şekilde anlattı: “Kadınlar erkekleri çok fazla yoruyorlar psikolojik ve ruhen ondan olabilir. Çok konuştukları için olabilir. Yozgat kadını çok umursamıyor kafasına çok bir şey takan insanlar değiller. Yozgat kadınları yemeyi içmeyi seviyorlar kendilerine iyi bakıyorlar erkeklerini pek umursamazlar onları pekiyi beslediklerini sanmıyorum.”