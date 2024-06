İlaçların çocukların erişemeyeceği yerlerde saklaması gibi tedbirlerin küçüklerin yanlışlıkla ilaç yutup sıkıntılı durumlara düşmesini önleyebileceğini söyleyen İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, aileleri bu konuda uyardı.

Müdürlük yetkilileri, “İlaçları çocukların ulaşamayacağı güvenli bir dolapta saklayın” dedi.

“UYGUN YERİ TESPİT ETMELİSİNİZ”

Konu ile alakalı yetkililer tarafından yapılan açıklamada, “Sağlık sorunlarını tedavi etmek, vücutta yeterli miktarda bulunmayan maddelere takviye yapmak, kişinin kendini daha iyi hissetmesine yardımcı olmak gibi işlevleri olan ilaçlar, yanlış ve bilinçsizce kullanıldıklarında zararlı olabilirler. Ebeveynlerin evde çocuk güvenliği için önlemler alırken bu konuyu da göz önünde bulundurmaları önemlidir. İlaçları çocukların erişemeyeceği yerlerde saklamak gibi tedbirler küçüklerin yanlışlıkla ilaç yutup sıkıntılı durumlara düşmesini önler. Ebeveynlerinin veya bakıcılarının dikkatsiz bir zamanında ilaç alıp acil servise getirilen çocuklar sağlık personelinin yabancısı olduğu bir durum değildir. Bu konuda alınabilecek başlıca önlemlerden biri reçeteli ve reçetesiz ilaçlar, vitaminler, damlalar ve pomatlar da dahil olmak üzere her türlü ilacın çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde olmasını sağlamaktır. Evinizde dolaşmalı ve ilaçlarla vitaminleri saklamak için en uygun yerin neresi olduğunu tespit etmelisiniz. Çocuğunuzun tırmanabiliyor olabilir, yüksek yerlere ulaşmanın bir yolunu bulacak yaşta ve kapasitede olabilir. Bu durumda, ilaçları saklamak için en iyi yer kilitli dolaplardır” ifadelerine yer verdi.

“DOLAPLARI KİLİTLEYİN”

Birçok çocuk meraklarından sandalye üzerine bile çıkarak her noktaya ulaşmaya çalıştıklarının altını çizen yetkililer, “Evdeki ilaç ve temizlik malzemesi dolu dolap kapaklarının kilitlenmesi gerekiyor. Çocuklar günümüzde büyükleri taklit ediyor. Taklit yetenekleri çok daha çabuk gelişiyor. Çocuğun önünde ilaç içen büyükler, çocuğun kapsamı alanına giriyor. Hapın tadını merak eden ve en çok da şeker sanılarak ağzına atan çocuklar genelde acı bir tatla karşılaşarak çıkarırlar ya da hap acı değilse yutarlar. Aynı durum ortada bırakılan temizlik malzemeleri içinde geçerli çocuklar onları su veya renkli meyve suyu sanarak içebilir. Lütfen bu tür malzemeleri dolaplara kaldırmanız bile yeterli değil. Dolapları kilitlemek gerekiyor” şeklinde konuştu.

“TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAYIN”

İlaçları çocukların erişemeyeceği yerlerde saklamak dışında alınabilecek başka tedbirlerin de olduğunu söyleyen yetkililer, “Çocuğunuza, yaşına uygun bir dille, ilacın ne demek olduğunu ve hangi durumlarda kullanılması gerektiğini anlatın. Boş ilaç şişelerini oyuncak olarak kullanmasına izin vermeyin. İlaçları şeker gibi veya tadı şekere benzeyen şeyler gibi tanıtmayın. Dönen bir kilitleme kapağı olan ilaçları tam gerektiği gibi kapattığınızdan emin olun. Güvenlik kapakları işe yarar ama yine de bazı çocukların bunları açabileceğini unutmayın. İlaç ve vitaminleri her bir kullanımdan sonra güvenli bir yere koyun. Kısa bir süre sonra tekrar kullanacak olsanız bile onları hiçbir zaman ortalıkta veya çocuğunuzun ulaşabileceği bir yerde bırakmayın. Çocuğunuz hasta ise ve ilaç veriyorsanız onun ilaçları için de aynı şeye dikkat edin. Düzenli ilaç kullanan, çantasında veya cebinizde ilaç bulunan misafirleriniz olabilir. Onları ilaçlarını kolayca ulaşılacak bir yerde veya görünecek şekilde bırakmamalarını isteyin. Çocuğunuzun evdeki ilaçlara ulaşamaması için aklınıza gelen bütün önlemleri alsanız bile bazen kazalar olabilir. Böyle bir durum olduğunda onu hiç zaman kaybetmeden acil servise götürün. Bu sırada ne kadar telaşlı ve korkmuş olsanız da ilaçla ilgili her şeyi yanınıza alın: Paketi, kutusu, prospektüsü, yere dağılmış parçaları, reçetesi vs. Çocuğunuzu kusturmak, panzehir etkisi yapacağını umarak yoğurt yedirmek gibi şeylerle zaman kaybetmeyin. Bu tedbirlerin işe yarayacağından emin olamazsınız” denildi.