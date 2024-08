Başkan Kazım Arslan yayınladığı mesajında, Cumhuriyet'in temellerinin 30 Ağustos'ta elde edilen bu büyük zaferle atıldığını söyledi.

Türk milletinin şanlı tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biri olan Zafer Bayramımızın 102. yıl dönümünü kutluyoruz diyen Başkan Arslan, “30 Ağustos Zaferi, yok edilmek istenen bir milletin yeniden doğuşunun en önemli göstergesidir” dedi.

Başkan Arslan mesajında şunları söyledi: “1071’de Sultan Alparslan ile Necip Türk Milleti’ne yurt olan Anadolu’nun ebediyen Türk yurdu olduğunun ve Türk milletinin esarete asla boyun eğmeyeceğinin ilan edildiği gündür bugün. Türk milleti tarihi boyunca esareti asla kabul etmemiştir. Bağımsızlığını her şeyin üstünde tutan milletimiz, her çeşit işgale karşı kadınıyla erkeğiyle tek yürek olarak karşı koymayı bilmiştir. I. Dünya Savaşı sonrasında işgal edilen her karış vatan toprağı için destansı bir mücadele gerçekleştirilmiş, Kurtuluş Savaşı'nda vatanın dört bir yanında oluşturulan cephelerde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının liderliğinde düşman püskürtülmüştür. Bağımsızlık uğrana canını vermekten asla imtina etmeyen yüce Türk milleti, Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında 26 Ağustos 1922'de başlayarak 5 gün devam eden ve millî mücadelenin son noktasını koyan bir taarruzla 30 Ağustos 1922'de büyük bir zafer kazanmıştır. Bu zafer Türk milletinin destansı bir mücadele ile kazandığı kutlu bir zaferdir. Kurtuluş Savaşı'mızı tarihte eşi benzeri görülmemiş bir zaferle taçlandıran, her aşaması vatanseverlik ve kahramanlık destanlarıyla dolu 30 Ağustos Zaferi'nin yıldönümünü milletçe birlik ve beraberlik içerisinde büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Vatanımızın birliği ve Milletimizin bağımsızlığı uğruna verilen mücadelenin kazanıldığı bu anlamlı zaferin yıldönümünde, Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını; kanlarıyla, canlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Zaferimizin 102. yılı kutlu olsun.”