Yeni Akit'in Haber Müdürü Zekeriya Say, son günlerde medyanın gündeminde. İşte, Say’ın yaşamı ve kariyerine dair detaylar:

Kara Harp Okulu birincisi Teğmen Ebru Eroğlu'nu çirkin sözlerle hedef alan Yeni Akit Haber Müdürü Zekeriya Say, meydanın gündeminde. Say, Eroğlu hakkında "900 teğmeni kendine oyuncak etmesinden belli nasıl bir şey olduğu" dedi.

ZEKERİYA SAY KİMDİR?

Zekeriya Say, Türkiye'nin tanınmış köşe yazarlarından biridir. Özellikle Haber 7 ve Yeni Akit gibi önemli medya kuruluşlarında köşe yazarlığı yapmaktadır. Say’ın yazıları, güncel olaylar, politika ve toplumsal konular üzerine derinlemesine analizler sunar. Medya dünyasında etkili bir figür olarak kabul edilen Say, yazılarında genellikle toplumsal ve politik meselelere dair keskin ve cesur görüşlerini dile getirir.

Son dönemlerde, Say’ın sosyal medya paylaşımları geniş yankı uyandırmıştır. Kara Harp Okulu dönem birincisi Teğmen Ebru Eroğlu ve Yeşilçam yıldızı Ahu Tuğba hakkında yaptığı tartışmalı paylaşımlar, kamuoyunda geniş bir etki yaratmıştır. Bu paylaşımlar, Say’ın gündemi belirleme konusundaki yeteneğini bir kez daha gözler önüne sermiştir.

ZEKERİYA SAY KAÇ YAŞINDA?

Zekeriya Say’ın doğum tarihi hakkında kesin bilgi bulunmamaktadır. Ancak çeşitli kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, Say’ın 50'li yaşların ortalarına yaklaşmış olduğu tahmin edilmektedir.

ZEKERİYA SAY NE İŞ YAPIYOR?

Zekeriya Say, Türkiye'nin tanınmış gazetecilerinden biridir ve köşe yazarlığı ile bilinir. Güncel olaylar, politika ve toplumsal konular üzerine görüşlerini paylaşan Say, özellikle Haber 7 ve Yeni Akit gibi medya kuruluşlarında yazılar yazmaktadır. Son dönemde sosyal medya üzerinden Kara Harp Okulu'nun dönem birincisi Teğmen Ebru Eroğlu hakkında yaptığı çirkin paylaşımlar, kamuoyunda geniş yankı uyandırmış ve çeşitli tepkilere neden olmuştur.

ZEKERİYA SAY’IN TEĞMEN EBRU EROĞLU’NA YÖNELTTİĞİ ÇİRKİN SÖZLER

Yeni Akit'in Haber Müdürü Zekeriya Say, Kara Harp Okulu birincisi Teğmen Ebru Eroğlu'nu hedef alarak sosyal medya üzerinden çirkin ifadelerde bulundu. Say, Eroğlu hakkında "900 teğmeni kendine oyuncak etmesinden belli nasıl bir şey olduğu" şeklinde ağır ifadeler kullandı. Ayrıca, Eroğlu'nun Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde çekilmiş fotoğrafını paylaşarak "Gözleri resmen felfecir okuyor" yorumunu yaptı. Say, "Peygamber ocağında ne işi var bunun!" ve "TSK iç hizmet kanununda 'laikliği korumak' gibi bir görev tanımı yokken, bu tıfıl teğmen durumdan vazife çıkarıyor" şeklindeki ifadeleriyle Eroğlu’na yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Zekeriya Say’ın yazıları ve sosyal medya paylaşımları, medya dünyasında tartışmalara yol açsa da, bu durum onun etkisini azaltmamıştır. Say, gazetecilik kariyerine ve sosyal medya etkisine devam etmektedir.