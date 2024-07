Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata’nın da katıldığı "11. Uluslararası Temel ve Uygulamalı Bilimler Kongresi" tamamlandı.

Bilimin değişik alanlarından araştırmacıların uluslararası bir zeminde çalışmalarını paylaşabildiği toplantılardan birisi daha İstanbul’da gerçekleştirildi.

Disiplinlerarası nitelikte ve her yıl düzenli olarak gerçekleştirilmesine özen göstererek Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhammet Kurulay tarafından ve kendi başkanlığında yürütülen "11. Uluslararası Temel ve Uygulamalı Bilimler Kongresi (11th International Congress on Fundamental and Applied Sciences - ICFAS2024)” 9-11 Temmuz 2024 tarihlerinde Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ev sahipliğinde hem yüz yüze hem de çevrimiçi yolla hibrit konferans olarak düzenlendi.

Konferansta araştırmacıların çalışmalarından elde ettikleri araştırma bulgularını sunmaları, temel ve uygulamalı bilimler konularında ortaya çıkan yeni durumları açıklamaları için uygun bir akademik platform sağlandı. Temel bilim araştırmacıları ve mühendislik alanlarından araştırmacıları da yakınlaştırıp fikirlerini, gelişmeleri ve kendi uygulamalarını bir birlerine aktarmaları için etkili bir atmosfer oluşturuldu.

Alanında tanınmış bilim insanlarının bir araya geldiği ve genç araştırmacıların da deneyim kazanıp yakından tanışma fırsatı bulduğu toplantının yeni işbirliklerine fırsat tanıma bakımlarından önemli bir fonksiyonu olduğu da katılımcılar tarafından belirtildi.

Konferansın ilk günü sunum yapanlardan Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, “Daha önce duyduğum ama hiç katılmamış olduğum Temel ve Uygulamalı Bilimlere odaklanılan konferans serisinin on birincisine katılmaktan mutluluk duydum. Temel matematik konularından, fen ve mühendisliğin değişik alanlarından araştırmacıların bir arada olduğu ilgi çekici bir toplantıydı. Kongrenin genç araştırmacıların ilk sunum yapma deneyimi için de olumlu bir atmosferi taşıdığını gözlemledim. Katılımcıların yapılan sunumlara gösterdikleri ilgi ve sordukları sorular ile yorumları ufuk açıcıydı” dedi.

ICFAS2024 Başkanı Prof. Dr. Muhammet Kurulay, 20 farklı ülkeden katılımcının olduğunu ve 130 civarı bildirinin sunulduğunu vurgulayarak yapılan sunumlardan hakem incelemesi sonunda tam metin olarak dergilerde yayınlanma yoluna gidileceğini ifade etti ve faydalı geçen kongrenin daha sonraki yıllarda da devam ettirileceğini belirtti.