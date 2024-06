Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanan yeni Cumhurbaşkanı kararıyla TÜVTÜRK araç muayene sisteminde özelleştirme yapılacağı duyurulmuştu. Araç sahiplerinin düzenli olarak yaptırmak zorunda olduğu araç muayenesinde kural değişikliğine gidildi.

Yeni düzenlemeye göre, artık araç muayenesi sırasında lastik kontrolleri yapılmayacak. Daha önce, araç muayenesinde lastik kontrolleri de yapılıyor ve kriterlere uymayan araçlar muayeneden geçemiyordu.

TÜVTÜRK, yaptığı açıklamada, "Seyir esnasında bir lastiğin patlaması aracın kontrolünü neredeyse imkansız hale getirir ve kazaya sebep olur. Araç muayenesinde lastik yüzeylerinde oluşabilecek hasarlar ya da lastiğe batan yabancı maddeler gözle ve elle mutlaka kontrol edilmektedir. Böylece lastiklerde oluşan ve fark edilemeyen hasarlar muayene sırasında tespit edilmektedir. Aksi bir durum tespit edildiğinde, aracınızın muayenesi kusurlu olarak sonuçlanır. Araçta aynı aks üzerinde aynı ebatta lastik bulunması gerekir. Muayene esnasında aksi bir durum tespit edildiğinde, 'Aynı Aks Üzerinde Farklı Ebatta Lastik Kullanılmış' kusuru belirtilir. Lastik üreticileri, aynı ebatta fakat farklı desende lastiklerin aynı aks üzerinde kullanılmasının dahi lastik kullanım verimliliğini olumsuz etkilediğini belirtmektedirler," dedi.

TÜVTÜRK Araç Muayene Kusur Listesi

Dönüş yönü (Rotation) işaretli asimetrik lastikler: Bu lastiklerin belirli bir yönde takılması gerekmektedir ve genellikle ok şeklinde bir işaretle lastiğin dönmesi gereken yön gösterilir. Bazı lastikler ise araca takılma yönünü "inside" (iç) ve "outside" (dış) şeklinde belirtir. Outside işaretlemesi aracın dış kısmında, inside işaretlemesi ise aracın iç kısmında yer almalıdır. Aksi bir durumda, aracınızın muayenesi kusurlu olarak değerlendirilir.

Yük indeksi ve hız sembolü: Yük indeksi, bir lastiğin hız sembolüyle belirtilen en yüksek hızda taşıyabileceği azami yükü ifade eder. Hız sembolü ise lastiğin bu yükle yapabileceği azami hızı gösterir.

Yeni düzenlemeyle birlikte, araç sahipleri artık muayene sırasında yaz lastiği ve kış lastiği denetiminden muaf tutulacak. Muayene sırasında, arabanın lastiklerinin kış lastiği mi yoksa yaz lastiği mi olduğuna bakılmayacak. Bu değişiklik, araç sahiplerinin muayeneye gitmeden önce lastik değişikliği yapma zorunluluğunu ortadan kaldırarak, muayeneden geçişleri daha kolay hale getirecek.

Bu yeni düzenleme, araç sahiplerinin hayatını kolaylaştıracak ve muayene sürecinde zaman tasarrufu sağlayacak. Yeni kural ile araç sahipleri daha rahat bir şekilde muayenelerini gerçekleştirebilecekler.