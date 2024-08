Yozgat Bozok Üniversitesi “Optik Alanında” Türkiye birincisi olurken, dünya sıralamasında ise 241’incisi oldu.

Dünya üniversitelerini bilim alanlarına göre sıralayan 8 kurumdan biri olan URAP (University Ranking by Academic Performance) 2023-2024 Dünya Alan sıralamasını yayımladı.

Türkiye’den İTÜ, İstanbul Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Yozgat Bozok Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa üniversitelerinin farklı alanlarda sıralamaya girdiği “10 iyi dereceli üniversite” listesinde Üniversitemiz Optik alanı ve Tıp ve Sağlık Bilimleri alanı olmak üzere iki farklı alanda yer almayı başardı.

TÜRKİYE’DE TEK ÜNİVERSİTE!

Bozok Üniversitesi optik alanında dünyada 241’inci olmayı başarırken, Türkiye üniversiteleri arasında bu alanda sıralamaya giren tek üniversite oldu.

Tıp ve Sağlık Bilimleri alanında ise üniversitemiz dünyada bin 748’inci olurken, Türkiye sıralamasında 68’inci sırada yer aldı.

Üniversite olarak elde edilen başarıların uluslararası derecelendirme kuruluşlarının göstergelerine yansımasından duyduğu mutluluğu dile getiren Üniversite Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, “Yozgat Bozok Üniversitesi olarak hem öğrencilerimizin akademik eğitimlerini en iyi şekilde vermeye; hem de bilimsel çalışmalarımızı belirlediğimiz hedefler doğrultusunda büyük bir şevkle yapmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Bu başarının ekip işi olduğunu vurgulayan Yaşar, “Elbette başarı bir ekip işidir. Ekibimizin özverili çalışmaları bizleri buralara taşıdı. URAP Dünya Sıralamasında üniversitemizin uluslararasılaşma vizyonuna katkı koyan ve dünyada üniversiteleri arasında görünürlüğünü artıran tüm mensuplarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

SIRALAMADA ÜNİVERSİTELERİN DURUMU

Bu yıl 2023-2024 URAP Dünya Alan Sıralamasında en iyi dereceleri elde eden üniversitelerin durumu ise şu şekilde özetlendi: “İTÜ: Polimer alanında 58., Su Kaynakları alanında 136., Mimarlık alanında 181'inci, Deniz Bilimleri alanında 149'uncu, Yapay Zeka alanında 166'ıncı, Telekomünikasyon alanında 248'inci olmayı başardı. İstanbul Üniversitesi: Diş Hekimliği alanında 155'inci, Pediatri alanında 187'inci ve Klinik Nöroloji alanında 255'inci olmayı başardı. Hacettepe Üniversitesi: Pediatri alanında 140'ıncı ve Diş Hekimliği alanında 141'inci olmayı başardı. Ankara Üniversitesi: Diş Hekimliği alanında 168'inci olmayı başardı. e) Ege Üniversitesi: Diş Hekimliği alanında 181'inci olmayı başardı. f) Çankaya Üniversitesi: Matematik alanında 168'inci Olmayı başardı. g) Koç Üniversitesi: Siyaset Bilim alanında 212'inci olmayı başardı. h) Bozok Üniversitesi: Optik alanında 241'inci olmayı başardı. Marmara Üniversitesi: Pediatri alanında 227'inci olmayı başardı. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa: Pediatri alanında 227'inci olmayı başardı.”

URAP NEDİR?

URAP Araştırma Laboratuvarı 2009 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü bünyesinde kurulmuştur. URAP'ın amacı yükseköğretim kurumlarını akademik başarıları doğrultusunda değerlendirebilmek için bilimsel metotlar geliştirmek ve yapılan çalışmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaktır. Bu çalışmaların bir ürünü olan 2016 URAP Dünya Sıralaması 2000 dünya üniversitesini, Türkiye Sıralaması da Türkiye'de yer alan ilk 76 üniversiteyi çeşitli akademik performans kriterlerine göre sıralamaktadır.

URAP sıralamaları üniversiteleri iyiler ve kötüler şeklinde ayırmayı hedeflememektedir. URAP'ın hedefi, çalışmalar sonucunda elde edilen veriler ile üniversitelerin kendi akademik performanslarını diğer üniversitelerle karşılaştırabilmesine ve belirlenen kriterlere göre gelişmeye açık yanlarını fark etmelerine yardımcı olmaktır.

URAP DÜNYA SIRALAMASI

URAP dünya sıralamalarında, değerlendirme yılında dünyada en fazla makale yayınlayan 2500 yükseköğretim kurumunu temel almaktadır. Her yükseköğretim kurumunun toplam puanı, belirlenen göstergelerdeki performanslarına dayalı olarak hesaplanmaktadır. Değerlendirme için seçilen 2500 yükseköğretim kurumu arasında en yüksek puana sahip 2000 kurum URAP tarafından açıklanmaktadır. URAP alan sıralamaları için, Avustralya ERA (Excellent in Research for Australia) tarafından belirlenen 23 bilim alanı temel alınmaktadır.

DÜNYA SIRALAMASI GÖSTERGELERİ

URAP dünya sıralamasında, 6 gösterge kullanılmaktadır. Bu göstergeler; makale sayısı, atıf sayısı, toplam bilimsel doküman sayısı, toplam yayın etkisi, toplam atıf etkisi ve uluslararası işbirliğidir. Bu göstergelere temel oluşturan ham bibliyometrik veriler istatistiksel olarak çarpık bir dağılıma sahiptir. Bu nedenle puanlamalarda ortanca (medyan) değerleri esas alınmıştır. Her göstergenin ağırlığı uzmanlardan oluşan bir grubun katıldığı Delphi yöntemi ile belirlenmiştir.