Survivor 2024 All Star şampiyonu, dün gece canlı yayında gerçekleştirilen nefes kesen final mücadelesinde belirlendi. İstanbul Nefes Orman Açık Hava Sahnesi'nde seyircilerin önünde yapılan düelloda; Nefise, Ogeday, Seda ve Batuhan şampiyonluk için kıyasıya yarıştı. Beş buçuk aylık ekran serüveninin sonuna gelen Survivor All Star'ın 13 Haziran tarihli final gecesinde, ilk turda Seda ve Batuhan elenerek hayallerine veda etti. Gecenin sonunda ise Ogeday ve Nefise final turunda karşı karşıya geldi. Peki Survivor 2024 All Star şampiyonu kim oldu?

SURVİVOR 2024 ALL STAR ŞAMPİYONU KİM OLDU?

Final öncesinde Acun Ilıcalı, sunucu Murat Ceylan'dan kısa bir süreliğine sunuculuğu devraldı ve kader oyununu açıkladı. Ilıcalı, final atışlarında 6 sayıya ulaşan yarışmacının şampiyon olacağını duyurdu.

Nefise ve Ogeday, büyük karşılaşma öncesinde duygularını dile getirdi. Birbirlerine başarılar dileyen iki rakip, performans yüzdesi yüksek olan Ogeday'ın atışları belirlemesiyle mücadeleye başladı.

İlk turda Nefise, rakibi Ogeday'ı yenerek ilk sayısını kazandı.

İkinci turda Ogeday, skoru 1-1 yaptı.

Üçüncü turda Nefise bir kez daha kazandı ve skor 2-1 oldu.

Dördüncü turda Ogeday kazandı ve skor 2-2 eşitlendi.

Beşinci turda Ogeday, Nefise'yi yenerek skoru 3-2 yaptı.

Altıncı turda Ogeday, bir kez daha kazandı ve skoru 4-2 yaptı.

Yedinci turda Ogeday, skoru 5-2'ye getirdi.

Sekizinci turda Ogeday, son kez kazanarak Survivor All Star şampiyonu oldu.

Canlı yayında gerçekleşen çekişmeli düelloda, rakibini üstün bir performansla mağlup eden Ogeday, Survivor All Star 2024 şampiyonu oldu.

OGEDAY GİRİŞKEN'DEN DUYGU DOLU AÇIKLAMALAR

Survivor All Star tarihinde ilk kez SMS oylaması olmadan gerçekleşen finalde, Ogeday şampiyonluk kupasını kaldırdı. Duygularını paylaşan Ogeday, "Çok mutluyum. İnanılmaz mutluyum. Nefise de şampiyon, onunla oynadığım için onore oldum. İnanılmaz bir yarışmacı. Onunla oynamak hiç kolay değil. Bu zorlu senede iki kez kırılmıştım, Acun Ilıcalı benimle konuştu ve yarışmaya döndürdü. Böyle zorlu bir senede şampiyon oldum, inanılmaz bir duygu. Sevenlerime çok teşekkür ediyorum. Ben bir kürekçi olarak geldim ve kürekçi olarak gidiyorum," dedi.

OGEDAY GİRİŞKEN KİMDİR?

Survivor All Star 2024 şampiyonu Ogeday Girişken, gösterdiği üstün performans ile izleyicilerin dikkatini çekti. Dünya çapında gerçekleşen Litvanya'daki U-23 Kürek Şampiyonası'nda 8. sırada tamamlayan Ogeday, 2017 yılında da Survivor şampiyonu olmuştu. Bu sezon da parkurlardaki başarısı ile dikkat çeken Ogeday, ikinci kez Survivor şampiyonluğunu kazanarak adını Survivor tarihine altın harflerle yazdırdı.