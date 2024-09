Yüzde 50'ye varan su tasarrufu sağlayan bu küçük cihazlar, hem çevreyi koruyor hem de faturaları önemli ölçüde azaltıyor. Detaylar haberimizde…

KURAKLIK VE ARTAN FATURALAR: SU TASARRUFUNA YÖNELİK ÇÖZÜMLER ARANIYOR

İklim değişikliği ve kuraklık, Türkiye’de su kaynaklarını giderek daha da kısıtlıyor. Su tasarrufu artık sadece çevreyi koruma meselesi değil, aynı zamanda ekonomik bir gereklilik haline geldi. Su faturalarını azaltmanın en etkili yollarından biri olan perlatörler, son dönemlerde popülerlik kazanıyor. Musluklara kolayca takılan bu cihazlar, suyun akış hızını yavaşlatarak tasarruf sağlıyor ve evlerde, iş yerlerinde su tüketimini yarı yarıya düşürebiliyor. Ortalama 50 TL gibi bir fiyata satılan perlatörler, özellikle son zamanlarda otomatik musluk sistemlerinin bir parçası olarak da tercih ediliyor.

HER PERLATÖR AYNI ETKİYİ YAPMIYOR: UZMANLAR UYARIYOR

Ancak uzmanlar, piyasadaki tüm perlatörlerin aynı kaliteye sahip olmadığını vurguluyor. Kalitesiz malzemeden üretilen bazı perlatörler beklenen tasarrufu sağlamadığı gibi, musluklara zarar da verebiliyor. Uzmanlar, perlatör satın alırken işin ehline danışılması gerektiğini belirtiyor. İstanbul Eminönü’nde bulunan Hırdavatçılar Çarşısı’nda pek çok musluk satıcısında perlatör bulmak mümkün. Ancak ilginç bir detay olarak, bazı esnafların perlatörün ne işe yaradığını tam olarak bilmediği gözlemleniyor.

30 YILDIR TAKSİCİLİK YAPAN SALİH ALTUNIŞIK’TAN ÜCRETSİZ PERLATÖR DAĞITIMI

İstanbul’da yaklaşık 30 yıldır taksicilik yapan Salih Altunışık, yıllar boyunca cebinden karşılayarak yaklaşık 7 bin perlatörü ücretsiz olarak vatandaşlara dağıttı. Altunışık, su tasarrufu konusuna adeta hayatını adamış. Kendisiyle bir cami şadırvanında buluşarak, perlatörün nasıl çalıştığını uygulamalı olarak gösterdi. Perlatör takılı olmayan bir çeşmenin bir damacanayı yaklaşık 10 saniyede doldurduğunu, perlatör takılı olan çeşmenin ise aynı işlemi 20 saniyede tamamladığını belirten Altunışık, yavaş akan suyun tasarruf sağladığını gözler önüne serdi.

TÜRKİYE GENELİ DAĞITIM PROJESİ: BİR FUTBOLCUNUN MAAŞI KADAR MALİYET

Altunışık, perlatörlerle ilgili ilginç bir maliyet hesabı da yaparak, Türkiye genelinde her eve iki adet perlatörün ücretsiz dağıtılmasının maliyetinin yaklaşık 500 milyon TL, yani 16 milyon euro olduğunu belirtti. Altunışık, "Bu, bir futbolcunun yıllık maaşına denk geliyor. Eğer her kurumda bu sistem uygulanırsa, hem Türkiye kazanır hem de vatandaşlar" dedi. Taksisinin arkasına bilgilendirici notlar asan Altunışık, her fırsatta çevresindekilere perlatör dağıtmaya devam ediyor.

OKULLARDA, CAMİLERDE VE DAHA FAZLASINDA KULLANILIYOR

Altunışık, camilerde ışık tasarrufu sağlamak amacıyla led lamba almak için gittiği bir mağazada perlatörü keşfettiğini belirtiyor. O günden bu yana, perlatörleri okullara, camilere ve çeşitli kurumlara taktırmaya başladığını ve geniş çapta destek arayışına girdiğini anlatıyor. Televizyonda yer alan bir haber sonrasında plaketle ödüllendirilen Altunışık, perlatörlerin kullanılmasının zorunlu hale getirilmesi gerektiğini düşünüyor.

MAHALLE ESNAFLARI DA TASARRUFUN FARKINDA

Salih Altunışık, yalnızca kendisi için değil, çevresindeki esnaflar için de tasarruf projelerine öncülük ediyor. Mahalle berberi Süleyman Bey, Altunışık’ın önerisiyle perlatör kullanmaya başlamış. Süleyman Bey, "Eskiden su faturam 500 TL civarındaydı, şimdi ise 250 TL’ye kadar düştü. Gerçekten yarı yarıya tasarruf sağlıyorum," diyerek memnuniyetini dile getiriyor.

Su kaynaklarının her geçen gün azaldığı bir dönemde, perlatör gibi basit ama etkili çözümler, hem bireysel olarak hem de toplumsal düzeyde önemli bir fark yaratabilir.