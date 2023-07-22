         Mülkiyeti  Belediyemize  ait Bahçelievler  Mahallesi Belediye Terminal içerisinde bulunan 5/104 nolu işyeri, Bedirbaba  Mahallesi Necmettin ERBAKAN parkı  içerisinde bulunan  Kafeterya ve kullanım alanı  ile Yazlak  Mahallesinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 245 Ada 41 parsel sayılı 8 adet bağımsız bölümün Büyükbaş Hayvan besiciliği yapılmak üzere  kiralanması  işi   2886 sayılı DİK nunun 45.Maddesine göre  açık ihale usulü ile  yapılacaktır.

1-) KİRALAMAYA  KONU TAŞINMAZIN ; Adresi,Muhammen bedeli,Geçici Teminatı,İhale tarihi ve saati.

Nevi

Adresi

Muhammen Bedeli (1yıllık )

%3 Geçici Teminat
( Tutarı TL)

İhale Tarihi ve Saati

Süresi

Kiralama

Bahçelievler  Mahallesi Belediye Terminal içerisinde bulunan 5/104 nolu işyeri

10.200,00 TL+Kdv

1.000,00 TL

01.08.2023
14:00

3Yıl

Kiralama

Bedirbaba  Mahallesi Necmettin ERBAKAN parkı  içerisinde bulunan  Kafeterya ve kullanım alan  işyeri

1.000,00 TL+Kdv

   100,00 TL

01.08.2023
14:00

3Yıl

Kiralama

Yazlak  Mahallesinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 245 Ada 41 parsel sayılı 8 adet bağımsız bölümün Büyükbaş Hayvan besiciliği yapılmak üzere  kiralanması 

Ada ve Parsel no

Alanı (m2)

Muhammen Bedeli (1yıllık

%3 Geçici Teminat     (Tutarı TL)

01.08.2023
14:00

20Yıl

245/41/2

1.000

1.000tl+ kdv

600 TL

245/41/3

1.000

1.000tl+ kdv

600 TL

245/41/4

1.000

1.000tl+ kdv

600 TL

245/41/5

1.000

1.000tl+ kdv

600 TL

245/41/6

1.000

1.000tl+ kdv

600 TL

245/41/7

1.000

1.000tl+ kdv

600 TL

245/41/8

1.000

1.000tl+ kdv

600 TL

245/41/9

1.000

1.000tl+ kdv

600 TL

2. Kiralama ihalesine  katılacak olanlar ihale dosyasını Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünden 100,00 TL bedelle satın alabilirler ve ücretsiz görebilirler. İhaleye katılabilmek için dosya satın alınması zorunludur. Hazırlanan ihale dosyaları ihale saatine kadar Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.
3.Kiralama ihalesi : 01.08.2023 Salı günü saat 14:00’da Belediye Encümen toplantı salonunda Encümen huzurunda ilan sırasına göre yapılacaktır.
4   İhaleye iştirak etmek isteyeceklerden istenilecek belgeler
4.1 İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri  her  ihale içinde idareye sunmaları gerekir:
a) Tebligat için adres beyanı ve ihaleye katılım başvurusu (dilekçe).
      1) Gerçek kişi olması halinde;
            - Nüfus Müdürlüğünden alınacak adrese dayalı nüfus kaydı
            - Nüfus cüzdanı fotokopisi,
     2) Tüzel kişi olması halinde;
            - Ticaret sicil gazetesi
            - İmza beyannamesi veya imza sirküleri;
b) Geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren makbuzlar,
c) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
d) İdareye borcu olmadığına dair belge,
       1) Sorgun Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır.
5.2886 Sayılı D.İ.Kanununun 29. Madde Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
                                                                                                                 Mustafa Erkut EKİNCİ
                                                                                                                   Belediye Başkanı

#ilangovtr Basın No ILN01863637