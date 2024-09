“New Balance İsrail malı mı? New Balance Türk malı mı? New Balance hangi ülkenin?” Son zamanlarda vatandaşlar tarafından merak edilen bir konu haline geldi. Detayları haberimizde derledik:

Boston, Massachusetts merkezli Amerikan spor giyim markası New Balance Athletics, Inc., 1906 yılında kurulmuş ve ayakkabı sektöründe öncü bir rol üstlenmiştir. Şirket, özellikle ayak konforu ve destek sunan özel taban tasarımları ile bilinmektedir. New Balance, Amerika Birleşik Devletleri'nde üretim yaparak yerel ekonomilere katkıda bulunmayı sürdürmektedir.

New Balance’ın İsrail’deki tesislerini kapatmayacağı ve İsrail hükümetine sponsorluk yapmayı sürdüreceği yönündeki açıklamalar, çeşitli çevrelerce dikkat çekmiştir. Bu iddialar üzerine New Balance’ın İsrail’i destekleyip desteklemediği konusu, kamuoyunda tartışma yaratmıştır.