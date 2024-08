Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'ın Yargıtay kararı Meclis'te okunarak vekilliği düşürüldü. Bu gelişmeler sonrası, Can Atalay'ın babası Mustafa Atalay hakkında bilgiler aranmaya başlandı. İşte detaylar:

CAN ATALAY KİMDİR?

Şerafettin Can Atalay, 24 Mart 1976'da İstanbul'da doğdu. Hem avukat hem de siyasetçi olarak tanınan Atalay, Türkiye'deki pek çok toplumsal davada aktif rol aldı. Soma Faciası, Ermenek maden kazası, Adana öğrenci yurdu yangını ve Çorlu tren kazası gibi önemli olaylarda avukatlık yaptı. Ayrıca, Gezi Parkı'na AVM yapılması planlarına karşı kurulan Taksim Dayanışması'nın avukatlığını üstlendi. Gezi Parkı davasında yargılanarak 2022'de 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 2023 genel seçimlerinde Türkiye İşçi Partisi'nden Hatay milletvekili seçildi.

MUSTAFA ATALAY KİMDİR?

Mustafa Atalay, Gezi davasında 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Can Atalay'ın babasıdır. Oğlunun cezasına karşı adalet mücadelesi yürüten Mustafa Atalay, çeşitli eylemler düzenledi ve adalet bakanlığına çağrıda bulundu. Can Atalay'ın mazbatasını aldıktan sonra yürüyüşler düzenleyerek destek arayan Mustafa Atalay, "Verdikleri kararın ardından aynaya bakabilecekler mi?" şeklinde eleştirilerde bulundu. Atalay, tüm demokratları Gezi yürüyüşüne davet etti ve hukuki mücadelede pes etmeyeceklerini vurguladı. Ayrıca, Atalay ailesi, Can Atalay'ın avukat olarak görev yaptığı davada sanık haline getirilmesini eleştirmektedir.