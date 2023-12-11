Aşağıda Mülkiyeti şirketimize ait taşınmazlar 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince açık artırma usulü ile ihalesi yapılacaktır.

SIRA

NO MAHALLE ADA PARSEL VASFI YÜZ ÖLÇÜMÜ M2 HİSSE

ORANI İMAR DURUMU DOSYA

BEDELİ MUHAMMEN BEDEL

(KDV %10 DAHİL) GEÇİCİ TEMİNATI İHALE TARİHİ VE SAATİ 1 AŞAĞI 798 4 ARSA 1012,37 1/1 ARSA 500,00 8.352.052,50 250.561,58 19.12.2023

10:00 2 AŞAĞI 798 7 ARSA 808,52 80852/94760 ARSA 500,00 6.670.290,00 200.108,70 19.12.2023

10:00

1-İhaleye katılacak olanlarda aranacak şartlar.

a)Geçici teminat belgesinin ibrazı,(Banka dekontu, Makbuz)

b)Nüfus cüzdan sureti veya vukuatlı nüfus kayıt örneği veya nüfus cüzdanı fotokopisi

c)İkametgah belgesi

d)Kendi imzası ile kanuni tebliğat adres beyanı ve ulaşılacak telefon numarası.

e)Tüzel kişiler için temsile yetkili olanlara ait belge

2- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde belirtilen şahıslar ihaleye katılamazlar.

3- Yönetim Kurulu Başkanı ihaleyi yapıp yapmamakta ve ihale bedelinin uygun olup olmadığına karar verip vermemekte serbesttir.

4-Yönetim Kurulu Başkanı tarafından alınan ihale kararı, karar tarihinden itibaren 15 gün içerisinde onaylanır veya iptal edilir. Yönetim Kurulu Başkanı tarafından

karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır

5- İhale ile ilgili her türlü vergi, resim, harçlar, sözleşme giderleri gibi tüm giderler alıcıya aittir.

6-YATIRILACAK DOSYA BEDELİ VE GEÇİCİ TEMİNATLAR ŞİRKETİMİZİN HALK BANKASI TR11 0001 2009 7870 0004 0001 34 İBAN NOLU HESABA YATIRILACAKTIR.