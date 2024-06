Yozgat’ta havaların ısınması ile birlikte gençler başta olmak üzere vatandaşlar bisiklet kullanımına başladı. Sağlık yönünden de faydası olan bisiklet kullanımı, gencinden yaşlısına herkesin ulaşımını kolaylaştırıyor. Bisikletlerin bakımı iyi yapılmadığı takdirde ise ciddi kazalara neden olabiliyor. Bu kazaların önüne geçmek için bisiklet kullanıcılarının 6 ayda bir mutlaka bisiklet bakımlarını yapmalarını öneren bisiklet bakım ve tamir ustası Mustafa Aka, "Uzmanlar, sağlık için bisiklet kullanmayı tavsiye ediyor. O yüzden bisiklet kullanırken daha verimli kullanabilmek için bakımlarını mutlaka yaptırmak gerekiyor" dedi.

"KOROZYONLAR OLUŞABİLİYOR"

Kış döneminde bisikletler kullanılmadığı için korozyonlar oluşabileceğini belirten Mustafa Aka, "Yağlarında katılaşma oluşabiliyor. Biz bunları bakıma aldığımız zaman toplamda 4 adet göbek söküp eski yağları temizleyip yeniden yağlıyoruz. Balanslarında bozukluk varsa balans ayarları yeniden yapılıyor. Kozmetik temizliği yapıldıktan sonra fren ve vites ayarları yeniden elden geçiriliyor ve daha verimli olması için bu bakımları yapıldıktan sonra müşteriye teslim ediyoruz. Metal yorgunluğu illaki olacak. Bilyelerde olsun, jantlarda olsun veya frenlerde olsun pabuçların eskimesiyle bir ayar bozukluğu olur. Vitesler tam geçmeyebilir. Tellerin eskimesiyle teller uzama yapar ve bisikletin verimliliği düşer. Daha verimli daha akıcı kullanmak için 6 ayda bir komple bakımı müşterilerimize öneriyoruz" şeklinde konuştu.

"ÇOCUKLARI HER ZAMAN ÖNEMSİYORUZ"

Çocuklarda önceliğin güvenlik olduğunu söyleyen Mustafa Aka, "Çocuklar bindiği zaman bisiklet gitmezse veya durmazsa her zaman için tehlikelidir. Bunların bakımını yapmak hem can güvenlikleri hem de kendi sağlıkları için önemlidir. Çocukları her zaman önemsiyoruz. Bisiklet, 3-4 yaşında başlar ve ömrü boyu sürebileceği bir kullanım aracıdır. Yetişkinler bakım, kullanım konusunda daha tecrübeli, daha avantajlı ancak biz gençlere ve çocuklara yardımcı oluyoruz" diye konuştu.

"SPOR YAPARAK ULAŞIMINI SAĞLIYOR”

Pandemi döneminden sonra yetişkinlerde ciddi bir bisiklet kullanımı oluştuğunu ifade eden Aka, "O dönemlerde insanlar dışarı pek çıkamadı. Dışarı çıktığında da en azından çocukların yanında kendisi de gezebilmek, çocuklara göz kulak olabilmek adına bisikleti tercih etti. Günümüzde durağan çalışmalarda insan sağlığı ister istemez bozuluyor. Bisikletle insanlar hem kondisyon kazanıyor hem de spor yaparak ulaşımını sağlıyor. Bu yüzden özellikle son 4-5 yıldır 18-20 yaş gruplarındaki gençler ve daha ileriki yaşlardakiler hem ulaşım hem de spor amaçlı ciddi bir şekilde kullanmaya başladı. Çocuklar zaten eskiden beri sürekli kullanıyor. Yetişkinlerdeki bisiklet kullanma pandemi sürecinden sonra daha da arttı" ifadelerini kullandı.

"6 AYDA BİR MUTLAKA BAKIM ÖNERİYORUZ"

Bisiklet sürerken zorlanıldığı zaman yorgunluk olacağını hatırlatan Aka, "Zorlandığı zaman insanların ayakları yorulacak, bacakları yorulacak daha fazla efor sarf edecek. Bu insanlarda yorgunluğa sebep verir. Diğer türlü mesela giderken bisikleti durdurması gerektiğinde bakımı yapılmamış bisiklet fren sistemi durdurmuyorsa bu da sizin can güvenliğinizi tehlikeye atar. Hem sağlık için hem de can güvenliğiniz için biz her 6 ayda bir mutlaka bakım öneriyoruz. Uzmanlar sağlık için bisiklet kullanmayı tavsiye ediyor. O yüzden bisiklet kullanırken daha verimli kullanabilmek için bakımlarını mutlaka yaptırmanız gerekiyor" dedi.