Dünyanın ikinci Mükemmeliyet Merkezi Sertifikasına sahip olan Çekerek Rafting Parkuru tutkunlarını bekliyor.

Dönemin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın destekleri ile Gençlik ve Spor Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye Rafting Federasyonu ve Çekerek Belediyesi işbirliğiyle ilçeye kazandırılan yapay rafting parkurunda vatandaşlar, rafting heyecanını yaşamaya devam ediyor.

Türkiye'nin en popüler doğa sporlarından biri olan rafting, gençlerin adrenalini yüksek maceralarla doğayla buluşmasına olanak tanıyor.

Türkiye’nin önemli doğa sporları merkezlerinden biri haline gelen Çekerek Rafting Parkurunda sporseverler, heyecan verici su sporları yaparken aynı zamanda doğal güzelliklerin ise keyfini çıkarabilecek.

VALİLİKTEN DAVET

Yozgat Valiliği tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Dünyanın ikinci Mükemmeliyet Merkezi Sertifikasına sahip olan ve ülkemizin önemli doğa sporları merkezlerinden biri haline gelen Çekerek Rafting Parkuru, doğal güzellikleri ve heyecan verici su sporları imkanlarıyla rafting tutkunlarını bekliyor” denilerek Çekerek Rafting Parkuruna vatandaşlar davet edildi.

RAFTİNG NEDİR?

Debisi ve akış hızı yüksek olan akarsularda raft denilen botlarla yapılan ekstrem bir su sporudur. Rafting ismi, İngilizce kelime anlamı “sal” olan “raft”tan gelir. Hızla ve delice akan akarsulara karşı devrilmemek ya da alabora olmamak için verilen mücadele bu sporun temelini oluşturur.

Rafting aynı zamanda hidroelektrik barajları olan nehirlerde de yapılır. Barajların biriken enerjisi serbest bırakıldığında akarsuyun debisi ve akış hızı inanılmaz bir şekilde artarak, rafting için uygun koşulları oluşturur.

RAFTİNG ZORLUK DERECELERİ

Rafting, 1 en kolayı olmak üzere toplam 6 farklı zorluk seviyesine sahiptir.

1. Derece Rafting: Fazla engel oluşturmayan, çocukların dahi rahatça katılabileceği en basit derecedir. Yüzme bilme şartı dahi aranmamaktadır.

2. Derece Rafting: Nehrin biraz daha hareketli olduğu ve tehlikesi az, kayalık bölgeler içeren nehirlerdir. Yetişkinler ilk deneyimlerini burada kolayca gerçekleştirebilirler.

3. Derece Rafting: Su debisinin biraz daha yükseldiği, parkur uzunluklarının artmaya başladığı ve rapidlerin çoğalmaya başladığı orta seviyelerdendir.

4. Derece Rafting: Bu derecede biraz daha deneyimli olmak gerekir. Su akımının 2-3 metreyi bulduğu, zorlu rapidlere sahip seviyededir.

5. Derece Rafting: Profesyonel olmayanların girmemesi gereken, akış hızı yüksek ve tehlikeli kayalıklara sahip nehirlerdir. Bu tür nehirlerde ekip uyumu da çok önemlidir.

6. Derece Rafting: Su akış hızı, rapidleri, kayalıkları gibi çeşitli sebeplerden dolayı zorluk seviyesi en yüksek olan nehirlerdir. Alanında uzman sporcuların dahi zorlandığı, ciddi ustalık, güçlü analiz ve soğukkanlılık isteyen, çok riskli nehirlerdir.

RAFTİNG MALZEMELERİ NELERDİR?

Rafting adrenalin yüklü ve bir o kadar da tehlikelere açık bir spordur. İyi eğitimin yanı sıra kaliteli ve doğru rafting ekipmanları kullanmak da çok önemlidir. Asla bir gözetmen ya da kılavuz olmadan yapılmamalıdır ve raftingin bir takım sporu olduğu unutulmamalıdır. Sporcular tipik olarak, alabora olma ihtimaline karşı, köpüren sularda daha emniyetli hissetmek için can yeleği kullanır. Aynı zamanda botlarını alabora tehlikesinden korumak için akışa doğru hareketlenmelerini sağlayan kısa bir de kürek taşır. Kask ise akarsularda kayalıklara çarpma ihtimaline karşı korunma amaçlı kullanılan bir diğer ekipmandır. Bu ekipmanların tamamı kurslar tarafından sporculara tedarik edilir. Rafting için gerekli malzemeleri şu şekilde;

Rafting botu: Raftingin temelidir. En küçük boy botlar 4 kişi alırken, 12 kişiye kadar alabilen botlar da mevcuttur. Botun dış malzemesinin kalitesinin yüksek olması ve darbelere dayanıklı olması beklenir. Nehir yatakları; keskin kayalar, taşlar ve ağaç dalları gibi delici olabilecek şeyler barındırdığı için rafting botunun yırtılmaması en önemli faktördür.

Rafting küreği: Rafting sporunun bel kemiğidir. Rafting botu gibi kaliteli ve darbelere dayanıklı olması çok önemlidir. Boyları 150-160 santim olan kürekler üç parçadan oluşur. Kürek palasının genişliği her kürek çekişinizde alacağınız hızı belirler ancak boyut büyüdükçe harcanan efor da artar. Kürek tutamacının ergonomik ve sağlam olmasına dikkat edilmelidir.

Can yeleği: Her sporcu, en tehlikeli dalgaların üzerinde bile suda kalmasına yardımcı olacak bir can yeleği giyer. Rafting sporunda güvenlik sağlamak adına can yeleği mutlaka giyilmelidir. Değişik materyallerden üretilen bu yeleklerin 120 kilogram ağırlığa kadar destekleyen modelleri vardır.

Kask: Rafting tehlikelere açık bir su sporudur ve kask kullanımı en az can yeleği kadar önemlidir. İnsan vücudunun en hassas bölgesi olan kafayı korumak için sporcu mutlaka ideal boyutlarda olan bir rafting kaskı kullanılmalıdır. Kask seçiminde profesyonellerden yardım istenilmelidir.

Neopren elbise ve patik: Rafting doğası gereği soğuk akarsularda yapılır. Sporcular soğuğa ve suya azami düzeyde maruz kalmak için özel olarak üretilmiş neopren elbise ve patikler kullanır. 3, 5 ve 7 mm kalınlıkta üretilen kumaşlardan yapılmış bu özel kıyafetler dalgıçlar tarafından da kullanılır.

Bu özel kıyafetlerin yanı sıra çoğu sporcu; spor ayakkabı, yürüyüş ayakkabısı veya doğrudan suya maruz kalmaktan koruyan ve bir alabora veya düşme durumunda ayaklarını keskin kayalara karşı koruyabilen çeşitli ayakkabıları da özel olarak tercih eder.