1989 Temmuz ayında Ankara'da doğan Deniz Özde Sürmeli, yengeç burcu ve 1.72 cm boyundadır. 4 kişilik ailenin küçük kızı olarak büyüyen Sürmeli'nin tiyatroya olan ilgisi, çocuk yaşlarda hazırladığı skeç ve gösterilerle ailesi tarafından fark edildi. Ortaokul döneminde reklam yüzü olarak seçilen Sürmeli, lise yıllarında tiyatro hocasının desteğiyle yeteneğini keşfetmiş ve hayatında bir dönüm noktası yaşanmıştır.

Ailesinin avukat olmasını istemesine rağmen Sürmeli, tiyatro alanında kariyer yapma kararını vermiş ve bu doğrultuda İstanbul’a taşınmıştır. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Actor Studio’da tiyatro eğitimi alarak, İstanbul Haliç Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Hollywood rüyasını New York’taki workshoplarla başlatan Sürmeli, Amerika ve Avrupa’daki sanat aktiviteleriyle vizyonunu geliştirmeye devam etmektedir.

MODELLİK KARİYERİ VE BAŞARILARI

Deniz Özde Sürmeli, oyunculuk kariyerinin yanı sıra modellik alanında da dikkat çekmiştir. 2012 yılında Best Model yarışmasında "Best Physics" ödülünü kazanmış, 2013 yılında ise Best Model olarak Miss Tourism Queen Asia'da Türkiye'yi temsil etmiştir. İstanbul ve Avrupa'daki çalışmalarında birçok ünlü markanın yüzü olmuştur.

SPOR VE HOBİLER

Sürmeli, sporla da yakından ilgilenmektedir. Voleybol, eskrim ve aikido ile aktif olarak ilgilenen oyuncu, çeşitli ülkelerde düzenlenen seminerlere katılmaktadır. Hobileri arasında spor yapmak, fotoğraf çekmek, kitap okumak ve dünya turuna çıkmak yer almaktadır. Farklı kültürleri gözlemleyerek oyunculuğuna katkı sağladığını düşünmektedir.

GELECEK PLANLARI VE GÜNCEL YAŞAM

Deniz Özde Sürmeli'nin en büyük hayali, bir sinema filminde rol alarak Cannes Film Festivali’nde ödül kazanmaktır. Doğup büyüdüğü Ankara'da bir anaokulu sahibi olan Sürmeli, şu anda Londra'da yaşamaktadır ve burada da yeni bir anaokulu açmayı planlamaktadır. Ekranlardan uzun bir süre uzak kalan Sürmeli'nin yakın dönemde televizyon dünyasına güçlü projelerle dönüş yapacağı açıklanmıştır. Instagram hesabında 2019 itibarıyla 11.7 bin takipçisi bulunmaktadır ve bir kızı olduğu bilinmektedir. Ancak, evli olup olmadığı veya mevcut evlilik durumu hakkında detaylı bilgiye ulaşılamamıştır.

ROL ALDIĞI DİZİLER VE SİNEMA FİLMLERİ

DİZİLER:

2006: Selena (Esra)

2008: Avrupa Yakası (Deniz)

2007: Gemilerde Talim Var (Ayşe)

2008: Kavak Yelleri (Sema)

2008: Dedektif Biraderler

2008: Peri Masalı

2011: Papatyam (Serap)

2010: Küçük Sırlar (Begüm)

2011: Canan (Özde)

2013, 2014: Yalan Dünya

2013: Adını Kalbime Yazdım

SİNEMA FİLMLERİ:

2008: Alia

2008: Güneşin Oğlu (Öğrenci Kız)

2009: Sizi Seviyorum (Eda 3)

2010: Şov Bizinıs (Mehtap)