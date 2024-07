6 Şubat 2023 tarihinde 11 ilde büyük yıkıma neden olan 7,6 ve 7,7 büyüklüğündeki depremlerinin ardından Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar'ın talimatıyla konteyner kent kurulmuştu.

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde bulunan ve birçok vatandaşa yaşam alanı olan Boğazlıyan Geçici Yaşam Merkezi’nde geçtiğimiz gün akşam saatlerinde yangın çıktı. Çıkan yangında yaklaşık 20 konteyner zarar gördü.

Hatay Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri, ihbarın ardından hemen olay yerine intikal etti. Yangın, kısa sürede çevredeki konteynerlere sıçradı. İtfaiye ekipleri, yangının büyümesini önleyerek, müdahalede bulundu ve alevleri kontrol altına aldı. Yangın sonucunda, yaklaşık 20 konteyner zarar gördü.

Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Kırıkhan Belediye Başkanı Ömer Erdal Çelik'i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Her zaman vatandaşların yanlarında olduklarını belirten Başkan Coşar, “Hatay’ın dört farklı noktasında depremzede vatandaşlarımızın geçici barınma ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hayata geçirdiğimiz konteyner kentlerimizden Kırıkhan merkezde yer alan ve 150 konteynerden oluşan yerleşim yerimizde yangın çıkmış olup, yaklaşık 20 konteynerimiz kullanılmayacak hale gelmiştir. Çıkan yangında herhangi bir can kaybı yaşanmaması en büyük tesellimiz olmuştur. Yangının hemen ardından Kırıkhan Belediye Başkanımız Ömer Erdal Çelik'i arayarak geçmiş olsun dileklerimizi iletip, depremzede vatandaşlarımızın her zaman yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ettik” dedi.