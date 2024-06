Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, o sebepten dolayı araçları zarar görenlerin bu zararın ödemesini alabileceğini söyledi.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmur Şahin, sağanak yağış nedeniyle araçların zarar görmesi üzerine önemli açıklamalarda bulundu. Şahin, vatandaşların tutanak tutarak araç üreticilerinden zararlarını karşılayabileceklerini vurguladı.

Şahin, "Bu tür durumlarda doğal afet diyerek sorumluluktan kaçamayız. Dolu yağışı, her yıl yaşanabilecek bir doğa olayıdır ve şiddeti ile büyüklüğü meteoroloji tarafından sürekli uyarılmaktadır. Bu nedenle, cam üreticisi, araba üreticisi, tente üreticisi gibi her üretici, ürünlerini dolu, yağmur ve hava sıcaklıklarını dikkate alarak üretmelidir. Dünyada eksi 50 derece ve artı 50 derece sıcaklık olan ülkeler var. Her iki durum için de uygun araç ve donanım üretmek zorundasınız.

Türkiye'de de dolu yağışı ve diğer hava olayları bilindiği için, burada araba satan firmalar bu duruma dayanıklı araçlar üretmelidirler. Araçlarının camları kırılan, kaportaları zarar görenler, bu zararları araç firmalarından talep edebilirler. Bu noktada önemli olan, zararın tutanakla belgelenmesi, mümkünse polis karakolunda veya resmi bir kurumda kayıt altına alınmasıdır.

Ayrıca, kamera veya fotoğraf görüntüleriyle dolunun verdiği zararın tespit edilmesi gerekmektedir. Kasko sigortası varsa bu kapsamda, yoksa direkt olarak araç üreticisinden yaş ve model fark etmeksizin talep edebilirler. Zararın tespitinden sonra, eğer zarar 104 bin TL'nin altındaysa Tüketici Hakem Heyetlerine, fazlaysa Tüketici Mahkemesine başvurularak bu zararlarını tazmin edebilirler" dedi.

DAHA ÖNCE EMSAL KARAR ÇIKMIŞTI

Daha önce doğa olaylarından dolayı oluşan zararlar için emsal kararlar alındığını belirten Şahin "Daha önce rüzgar nedeniyle uçan çatılarda bu durumu yaşamıştık. Fırtınada çatılar uçmuştu ve sorumluluk firmaya ait olmuştu. Bunun birçok emsal kararı var. Hatta sadece uçan çatıya değil, zarar gören diğer bina ve araçlara gelen zararlar da giderilmişti. Bu durum da aynı şekilde değerlendirilmelidir. Doludan dolayı zarar varsa, bu emsal karar olarak gösterilir ve araç firmasından talep edilir" şeklinde konuştu.