2023-2024 YILI 12 AYLIK TIBBİ CİHAZ BAKIM VE ONARIM İHALESİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/788037

1-İdarenin a) Adı : YOZGAT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI b) Adresi : Tekke Mah. Şehit Kınalı Hasan Cad.No42/A Merkez/YOZGAT 66200 YOZGAT MERKEZ/YOZGAT c) Telefon ve faks numarası : 3542175070-2176633 - 3542176671 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı : 2023-2024 YILI 12 AYLIK TIBBİ CİHAZ BAKIM VE ONARIM İHALESİ b) Niteliği, türü ve miktarı : 12 Aylık 29 Kalem Tıbbi Cihaz Bakım Ve Onarım İhalesi

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Yozgat Şehir Hastanesi, Sorgun Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi Akdağmadeni Şehit Sinan Babacan Devlet Hastanesi, Boğazlıyan Devlet Hastanesi, Saraykent Devlet Hastanesi, Sarıkaya Devlet Hastanesi, Yerköy Devlet Hastanesi, Çayıralan Devlet Hastanesi, Çekerek Şehit Harun Koçak Devlet Hastanesi, Şefaatli Şehit Osman Belkaya Devlet Hastanesi, Yozgat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Aydıncık İlçe Hastanesi, Kadışehri İlçe Hastanesi, Yenifakılı İlçe Hastanesi ve Çandır İlçe Hastanesi ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 12(Onİki) aydır d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 24.08.2023 - 10:30 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Tekke Mah. Kınalı Hasan Cad.No42/A Merkez/YOZGAT Merkezi Satın Alma ve İhale Uygulama Birimi

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

1-TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi

2- TSE-EN-ISO 9001 kalite yönetim sistemi belgesi

3- TSE 12426 (Yetkili servisler –Tıbbi cihazlar –kurallar ) belgesi

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler: Tüm Kısımlar Belge Adı Açıklama Yetki belgesi veya Yetkili distribütöründen alınmış eğitim sertifikaları Bakım ve onarımlarını gerçekleştireceği cihaz türüne ait herhangi bir markanın (marka gözetmeksizin) üreticisi veya yetkili distribütörlerinden alınmış yetki belgesi bulundurmalıdır veya marka gözetmeksizin herhangi bir markanın üretici firma veya yetkili distribütöründen alınmış eğitim sertifikalarını bulundurmalıdır.Sertifika bilgilerini yeterlilik bilgileri tablosunda ibraz etmelidir Referans ölçüm cihazlarının listesi ve akredite bir kuruluştan alınmış sertifikaları Teklif veren firma arıza ve bakımlar için kullanacağı referans ölçüm cihazlarının listesini ve akredite bir kuruluştan alınmış sertifikaların bilgilerini Yeterlilik Bilgileri Tablosunda beyan etmelidir. TSE-EN-ISO 9001 kalite yönetim sistemi belgesi İstekli firma TSE-EN-ISO 9001 kalite yönetim sistemi belgesine sahip olmalıdır. Belge bilgileri yeterlilik tablosunda beyan edilmelidir. Bu belge içeriğinde Tıbbi Cihaz Teknik servis Hizmetinin Sunumu ibaresi bulunmalıdır. TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi İstekli Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip olmalıdır. Belge bilgileri yeterlilik tablosunda beyan edilmelidir. TSE 12426 (Yetkili servisler Tıbbi cihazlar kurallar ) belgesi TSE 12426 (Yetkili servisler –Tıbbi cihazlar –kurallar ) belge bilgilerini Yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edecektir. Cihazlara müdahale edecek personel bilgileri Cihazlara müdahale edecek personel bilgilerini Yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edecektir. ÜTS kayıt belgesi Bakım - Onarım işini üstlenecek olan firma Tıbbi Cihaz Teknik Servis Sağlayıcılarının ve İlgili Teknik Personelin Kaydına İlişkin Hususlar konulu yayınlanan; Genelge kapsamında ÜTS sisteminde kayıtlı olmalı ve ÜTS kayıt belgesine sahip olmalıdır. Belge bilgileri yeterlilik tablosunda beyan edilmelidir. Bakım yapılacak cihazlara ait, akredite bir kuruluştan alınmış sertifikalar İstekli firma bakım ve onarım faaliyetlerinde kullanacakları cihazlara ait, akredite bir kuruluştan alınmış sertifikalara sahip olmalıdır. Belge bilgileri yeterlilik tablosunda beyan edilmelidir. Eğitim sertifikaları Bakım-onarım hizmetini yapacak olan firma teknik servis elemanlarının listesi ile birlikte, yeterli teknik eğitimi aldıklarına ve yetkilendirildiklerine dair belge/belgelerin (eğitim sertifikaları) bilgilerini Yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edecektir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1. Kamu ve Özel Sektörde yapılmış her türlü tıbbi cihaz bakım onarım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.