ASKF binasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Bektaş, “2024-2025 amatör futbol sezonunda faaliyet gösterecek bütün takımlarımıza başarılar diliyorum” dedi.

“20 KULÜP MÜCADELE EDECEK”

Yozgat 1. Amatör kümede 20 takımın mücadele edeceğini söyleyen Başkan Bektaş yaptığı açıklamada, “Önceliğimiz insan sağlığı insan sağlığının ön planda olduğu müsabaka diliyorum. Yozgat 1. Amatör küme bölgemizde marka değeri taşıyan bir lig konumundadır. Bu sene 20 kulübümüzle mücadele edilmesi planlanmakta. Amatör spor kulüpleri federasyonu nezdinde futbol il temsilciliğimize bize referans belgelerini yerine getiren kulüplerimizin referans belgelerini aldıktan sonra bizler futbol il temsilciğimize ücretlerini yatıran takımların listelerini teslim ediyoruz. Şuanda 20 takımımızın içerisinde 18 takım referans ücretlerini yatırdı. 2024-2025 futbol sezonu 1. Amatör kümede fikstüre girme hakkı ve ligde mücadele edecek takımlarımız Yozgatspor 1959 FK, Yozgat Esnafspor, Bişekspor, Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme, Yapıtur 66 Yozgatspor, Yozgat Divanlı Gençlerbirliği, Kale Gençlik, Kale Akıncılar, Tuzkaya FK, Yerköyspor, Yerköy Köseli Bağlarbaşı, Boğazlıyan Şeker, Boğazlıyan Belediyesi Sağlıkspor, Sırçalı Belediye, Çayıralan Esnaf, Sarıkaya Belediyesi, Sorgun Gençlikspor, Akdağmadenispor, Çekerek Belediyespor olmak üzere 20 takımımız 1. Amatör küme için mücadele verecek. Şuana kadar 18 takımımız katılım ücretlerini yatırdı. Divanlı Gençlerbirliği, Yozgat İl Özel İdaresispor şuana kadar herhangi bir katılım referansı ile ilgili hiçbir işlem yapmadılar kulüplerimiz yapacak olurlarsa fikstür çekim tarihimizin son dakikasına kadar zamanları var” diye konuştu.

“BOZOKSPOR VE SORGUN’A BAŞARI DİLİYORUM”

TFF 3. Ligde mücadele veren Bozokspor ve BAL’da mücadele edecek Sorgun Belediyespor’a başarı dileyen Başkan Bektaş şunları söyledi: “Amatör küme Bölgesel Amatör Lig’in başlangıç tarihi ile denk gelmesi ile başlayıp Bölgesel Amatör Ligin bitmesine yakın planlama yapılması gerekiyor. 5 Ekim 2024 tarihinde Bölgesel Amatör Lig müsabakalarının başlayacak. Yozgat’ı Bölgesel Amatör Lig’de mücadele verecek olan Sorgun Belediyespor’a başarılar diliyorum. 3. Ligde şehrimizi temsil eden Yozgat Belediyesi Bozokspor’a da canı gönülden başarı diliyorum. 5 Ekimde Bölgesel Amatör Lig başlayacak amatör ligin başlama tarihi ekim ayının son haftası olarak planlıyoruz. 15 Eylül 2024 tarihinde fikstür çekimimizi Çekerek’te yapacağız her sana bir ilçemizde yapıyorduk. Ekonomik şartlar günden güne ağırlaşıyor amatör lig bilindiği gibi herhangi bir üzerinde tamamen amatör takımların her şeylerinin karşılaması üzerine branş olmakla beraber yol masrafları, deplasman masrafları, yemek ücretleri, takımların malzeme gereksinimleri nedeni ile baya bir masraf oluşturuyor. Her geçen yılda amatör kulüplerimizin liglere katılmasını zorlaştırıyor bütün kulüplerimize bu zor şartlarda lige katıldıkları için teşekkür ediyorum. Bütün kulüplerimiz cefakar bir şekilde lige katılım sağlıyorlar. Bu durumu azaltmak için elimizden geldiği kadarıyla resmi kurumlarımıza özellikle genel ve yerel yönetimlerimiz, Valiliğimiz, Belediye Başkanlığımız ve diğer kuruluşlarla birlikte takımlarımıza spor malzemesinde yardımcı olabilmek için girişimlerimizi sürdürüyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 3. Grupta mücadele veren Yozgat Belediyesi Bozokspor kulübümüzün yönetimi nezdinde 1. Amatör kümede mücadele verecek olan kulüplerimize spor malzemeleri konusunda destek olacaklarını bildirdiler. Bozokspor kulüp yöneticilerine teşekkür ediyorum. Bun sene 3 grup olarak planlıyoruz. Kulüplerimizin ne kadar az masraf yaparlarsa kendi avantajları olacak şekilde 15 Eylülde yapacağımız fikstür çekiminde bu konuları detaylı bir şekilde anlatacağız. Amacımız Yozgat amatörüne, Yozgat sporuna, Yozgat gençliğine fayda sağlamak istiyoruz. Uzun zamandır üzerinde çalıştığımız süper amatör küme çalışması var inşallah 1. Amatör küme fikstür çekimimizde süper amatör kümenin de 2025- 2026 yılında oynatabiliriz diye temenni ediyoruz bunun alt yapı çalışmalarını tamamladık 15 Eylülde bunu takımlarımızla paylaşacağız. Şehrimizin daha üst bir lig markası olsun anlamında çalışmanın sonuna doğru geldik. Çalışmamızı Allah rızası için yaptığımız için her defasında gelişiminde kamuoyuyla paylaşmadık ama 15 Eylülde fikstür çekiminde bu konuları görüşeceğiz. 15 Eylülde 2025-2026 sezonunda planlamamız süper amatör küme, 1. Amatör küme, 2. Amatör küme ve gençler kategorisi olarak planlama yaptık. 14 ligimizde ekim ayı içerisinde oynatmayı düşünüyoruz bütün kulüplerimize çağrıda bulunuyorum. Kayseri Milli Takım Bölge Koordinatörü üzerinden seçmeler yapılacağı için kasım ayında lig karması oluşturulacağı için 14 ligimizi biraz öne almamız gerekiyor. Gençlerimizin geleceği için ligi geç yaparsak çocuklarımız izlenemeyecek. Ligi erken yapıp Kayseri Milli Takım Bölge Koordinatörünün ve teknik direktörünün çocuklarımızı izlemesi için çalışmamızı başlattık. 14 ligimiz inşallah ekim ayı içerisinde oynatmayı planlıyoruz. Çocuklarımızı bölge karmasına daha ileri derecede Milli Takımımızın formasını giymelerini arzu ediyoruz. Kadınlar liginde, salon liginde mücadele edecek bütün kulüplerimize başarı dileklerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.