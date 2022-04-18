Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Terminal Camii

18 Nisan 2022 Pazartesi 00:12
Terminal Camii

Lise Caddesi, Otogar içerisinde bulunan Terminal Camii, şu an TBMM Başkanı olan hemşerimiz Cemil Çiçek tarafından 1985 yılında yaptırıldı. Tek kat üzerine inşa edilen camii inşasından günümüze kadar bir çok revizyondan geçen caminin şu anki kapasitesi 500 cemaate yakındır. 
Camiin inşaatı tamamlandıktan bir süre sonra cemaate yeterli gelmemesi üzerine dönemin Belediye Başkanı Mehmet Erdemir tarafından cami girişinin üzeri kapatılarak bir dış cami oluşturuldu. Bir süre bu şekilde kullanılan cami aradan geçen uzun süreden sonra  cemaate yeterli gelmeyince cami girişi tekrar, dönemin Terminal Camii Yaşatma Derneği Başkanı Hacı Ahmet Güneşer tarafından plastik doğrama ile tekrar kapatılarak bir dış cami daha oluşturuldu. 
Camii, 2006 yılında yine Hacı Ahmet Güneşer tarafından yapılan köklü bir yenileme ile günüzümüzdeki haline getirildi. Bu çalışmaların tümü, vatandaşlardan ve işadamlarından toplanan yardımlar ile yapıldı.

Son Güncelleme: 18.04.2022 09:10
Anahtar Kelimeler:
Terminal CamiiYozgatGazeteHaberNişan18 NisanGündemIlerigazetesiPazartesiGüncel
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SOKAK RÖPORTAJLARI
SOKAK RÖPORTAJLARI
Bademlik Hz. Osman Camii
Bademlik Hz. Osman Camii
Hacı Ahmet Akbay Camii
Hacı Ahmet Akbay Camii
Hz. Bilal Camii
Hz. Bilal Camii
Kandil Camii
Kandil Camii
SOKAK RÖPORTAJLARI
SOKAK RÖPORTAJLARI
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim