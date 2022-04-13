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Kandil Camii

13 Nisan 2022 Çarşamba 00:16
Kandil Camii

Şeyhosman Mahallesi Mezhabane Caddesi üzerinde bulunan ve hayırsever işadamları tarafından yaptırılan Kandil Camii, 15 ay gibi kısa bir sürede inşa edilerek, 2010 yılında  hizmete açılmıştır.  Erkekler kısmı 400, bayanlar kısmı 100 kişi olmak üzere aynı anda 500 kişi namaz kılabilecek kapasiteye sahiptir. Alt katı Kur'an Kursu olarak faaliyet gösteren cami iki minareli, minarelerin her ikisi de ikişer şerefelidir. İlimizde genellikle minarelerin cami ile bitişik olduğu gözönüne alındığında Kandil Camii'ne has bir özellik olarak minarelerin camiden ayrı olduğu görülür. Minarelere ulaşım ve giriş ise, cami ile minare arasında yerden 2 metre kadar yüksekte bulunan ahşap köprüler ile sağlanır. Kur'an Kursu olarak faaliyet gösteren alt kat 1 sıra pencere ile aydınlanırken, üst katta 3 sıra pencere bulunur.  Ayrıca kubbe kuşağında da bir sıra pencere vardır. Pencerelerin bol olması nedeniyle fazla bir elektrik sarfiyatı olmadan cami içi yeterince aydınlanmaktadır.  Duvarları çini desenli fayans kaplama olan camiin kubbe kısmı da oldukça süslüdür.Camiin mihrabı yarı silindiriktir ve yine çini desenli ve Ayet-i Kerime desenli fayans ile kaplanmıştır. Sağ köşede bulunan minber ve sol köşede bulunan vaiz kürsüsü betonarme ve yine çini desenli fayans kaplama olarak yapılmıştır. Vaiz kürsüsüne üç basamaklı ahşap bir merdiven ile çıkılır.

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