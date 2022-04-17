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Bademlik Hz. Osman Camii

17 Nisan 2022 Pazar 00:51
Bademlik Hz. Osman Camii

Karatepe Mahallesi, Şehit Yavuz Fakılı Caddesi üzerinde bulunan Bademlik Hz. Osman Camii, 1996 yılında tamamlanarak ibadete açılmıştır.  Büyük bir avlu içerisinde bulunan cami, kare tabanlı ve tamamen betonarme olarak inşa edilmiştir.  
Giriş kapısının da bulunduğu kuzey cephenin büyük bir kısmı pencerelerden oluşmaktadır. Bu pencereler dışında diğer üç cephede bulunan toplam 18 pencere ile cami içerisi aydınlanır. 
Çokgen kaidenin üzerinde yine çokgen olarak yükselen, tek şerefeli minare ise 2000 yılında Yıldırım Ailesi tarafından yaptırılmıştır. Minare, camiin sağ tarafında bulunur ve giriş cami içerisinden sağlanır. Camiin bodrum katı ise imam lojmanı olarak inşa edilmiş ve uzun bir süre bu maksatla kullanılmıştır. Ancak günümüzde mülteci bir aile tarafından kullanılmaktadır. 
Camiin içi de dış tarafı gibi oldukça sade bir şekildedir. Güneyde yarı silindirik bir mihrap, mihrabın sağında sade ahşap süslemelere sahip bir mimber yer alır. Tek katlı olan camiin, bayanlara ait küçük bir asma katı mevcuttur ve camiin cemaat kapasitesi yaklaşık 200 kişidir.  

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