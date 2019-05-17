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Zararlılar ile mücadele

YOZGAT il genelinde Tarım Müdürlükleri ve Ziraat Odalarında görev yapan teknik elemanlar tarafından ekeli alanlarda zararlılara yönelik mücadele çalışması devam ediyor.

Zararlılar ile mücadele

YOZGAT il genelinde Tarım Müdürlükleri ve Ziraat Odalarında görev yapan teknik elemanlar tarafından ekeli alanlarda zararlılara yönelik mücadele çalışması devam ediyor.

17 Mayıs 2019 Cuma 00:00
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Zararlılar ile mücadele

Sorgun İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Canbolat, tarım alanlarında süne zararlısına karşı çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirtti. Canbolat, "Ekiplerimiz bir yandan şu ana kadar özellikle mercimekte tespit edilen hortumlu böceğe karşı mücadele ederken bir yandan da çiftçileri bilinçlendiren çalışma yapmakta. Sorgun genelinde mercimek veriminin yüzde 90 azalmasını engelledik diyebiliriz. Benzer bir çalışmayı da buğdayda süne zararlısı için gerçekleştiriyoruz. Ekiplerimiz bu yıl yüksek derecede süne zararlısı tespit ettikleri için çiftçilerimizin mutlaka verilen talimatlara uyması gerekiyor" dedi. 

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