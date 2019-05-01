ZAHMETSiZ TARIMI SEVDiK

Toprak İşlemesiz Tarım Sistemlerini Yozgat’ta yaygınlaştırılması amacıyla 2014 yılından bu yana demonstrasyon, eğitim ve gezi çalışmalarının sürdürüldüğü hatırlatıldı. Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından bu sezon Merkez Fakıbeyli köyünde Buğday, Kuyumcu köyünde Arpa, Sarıkaya’nın Bağlıca köyünde Mercimek, Saraykent ilçesinde Buğday, Şefaatli Akcami köyünde yem bezelyesi, Macar Fiği ve Karışım Yem Bitkisi ekimleri, toprak işlemesiz olarak yapıldı. Şuan tarlaların durumunun gayet iyi olduğu, toprak işlemeli ekimlerden farkının bulunmadığı belirtildi. Toprak işlemesiz ekim yapan çiftçilerin, ekimi toprak işlemeden mibzer ile yaptıkları, dönüm başına 4-5 litre mazot tasarrufu sağladıkları ifade edildi. İsteyen çiftçilerin belirlenen alanlarda deneme ekimi yapılan ürünlerin son durumlarını görebileceklerinin altı çizildi.