ZAHMETSiZ TARIM

Yozgat’ta toprak işlemesiz tarım uygulamasının yapıldığı alanlarda bitki gelişiminin normal olması, yapılan hasattan istenilen sonucun alınması bu yıl toprak işlemiz tarım uygulamasına talebi artırdı. Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, geçtiğimiz sezon toprak işlenmeden, anıza doğrudan yapılan ekimlerde, diğer alanlara yapılan ekimlere oranla daha fazla verim alındığını duyurdu. Çiftçilerin önemli bir bölümünün anıza doğrudan ekim yapmak için kolları sıvadığı kaydedildi. Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, toprak işlemesiz tarımın uygulaması kapsamında bu yıl da buğday ve arpa ekimleri yaptırdı. Teknik personelin kontrolünde İl ve İlçe müdürlüklerine ait doğrudan ekim mibzerlerinin kullanıldı. Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, toprakta herhangi bir işlem yapmaksızın yapılan ekimlerde toprak yüzeyinde kalan anızın suyu tutarak, buharlaşmasını önlerken, zemine de damlama sulama sisteminde olduğu gibi sürekli su bırakarak, toprağın nemli kalmasını sağladığını bildirdi. Toprak işlemesiz uygulamada, tarlada normal tarımsal faaliyetlere devam edildiğini aktaran Özkaya, toprak işleme ile uğraşılmadığından çiftçi açısından zaman, işgücü ve önemli girdilerden olan mazottan tasarruf sağlandığına vurgu yaptı. Özkaya, ‘’Toprak İşlemesiz tarım uygulamasını çiftçilerimize göstermek amacıyla değişik İlçe ve köylerimizde, sürdürülebilirliğini göstermek amacıyla daha önceki yıllarda uygulanan yerlerde aynı sistemle ekime devam edilmektedir. Bu kapsamda Sarıkaya İlçemize bağlı Bağlıca köyünde 6. Yıl ekimi, Sorgun İlçemize bağlı Doğankent beldemizde ise 2. Yıl ve ilk uygulama ekimleri teknik personellerimiz nezaretinde yapıldı’’ dedi. Tarım Müdürü Özkaya, son yıllarda yaşanılan iklim değişikliği, kuraklık nedeniyle çevrenin, toprağın, nemin muhafazası önem kazandığını bildirdi. Özkaya, ‘’Bu sistemde daha az akaryakıt kullanımı, toprağın, çevrenin ve topraktaki mevcut nemin korunması sağlanmaktadır. Ayrıca bu sistemde anızları toprak üstünde bıraktığımızdan dolayı toprağın organik madde seviyesi artmakta, toprak erozyonu azalmaktadır’’ diye konuştu. Yozgat il genelinde 5,5 Milyon dekar alanda kuru tarım yapıldığını aktaran Özkaya, ‘’Bu sistemde dekardan 5 Litre yakıt tasarrufu sağlanmakta, ayrıca toprak işleme aletlerine yapılan masraflar, işgücü ve amortisman maliyetleri de en aza inmektedir. Bu sistem yaygınlaştığında tarımda akaryakıt kullanımı azalacaktır. İlimizdeki kuru tarım alanlarımızın yarısında bu sistemi uygulandığında yılda yaklaşık olarak 13 Milyon litre yakıt tasarrufu sağlayabiliriz. Bu sistemde dikkat edilecek hususlar tarlaya her yıl farklı üretim çeşidinden ürün ekilmesi ve konu uzmanlarından teknik bilgi ve yardım alınmasıdır. İl Müdürlüğü olarak biz bu konuda her zaman çiftçimize teknik destek be bilgi vermeye hazırız’’ ifadelerini kullandı. •Haber Merkezi•