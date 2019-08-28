YÜZ GÜLDÜRDÜ

Türkiye’nin önemli tarım bölgeleri arasında yer alan Yozgat’ta Tıbbi Aromatik Bitkilerden çörekotu deneme ekimlerinin ardından hasat çalışmalarına da başlanıldı. Çiftçilere alternatif ürün ve gelir kaynakları sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar ile hububat, baklagil arasına sıkışan bölge çiftçisinin değişik, daha fazla gelir getirecek alternatif ürünlere yönlendirilmesi amacıyla Yozgat merkez ile birlikte Çekerek, Sorgun, Şefaatli, Yerköy İlçelerine bağlı 6 köyde yağlık çörekotu ekimi yapıldı. Yozgat Merkez Fakıbeyli Köyünde deneme amaçlı ekimi yapılan Çörekotu hasadını takip eden Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Ziyaatin Özdemir, çok eski zamanlardan beri, bu coğrafyalarda ekilişi, üretimi yapılan Çörekotunun çok faydalı, tıbbi ve aromatik bir bitki olduğunu söyledi. Özdemir, ‘’Marjinal alanlarda ekim ve üretimi yapılabilir. Bu nedenle son yıllarda İlimizde de üretimi artmaya başlamıştır. Yüzyıllardır Anadolu insanı bu bitkiye çok değer vermekte ve tüketmektedir. Ayrıca tohumundan çıkarılan yağının çok faydalı olması, tıpta ilaç yapımında kullanılmasından dolayı yağının çıkarılması nedeniyle son zamanlarda yağlık olan çeşitlere rağbet edilmektedir’’ dedi.

Tarım Müdürü Özdemir, Çörekotunun üretim maliyetinin az, satış fiyatının iyi olmasının çiftçi açısından bir avantaj olduğuna da dikkat çekerek, yağlık olarak üretilen çörekotunun şuan pazar sorununun yok gibi göründüğünü, özellikle yağı çıkarılan çörekotunun, sektör temsilcileri tarafından yerinde çiftçilerden satın alındığını bildirdi. Özdemir, ekimlerin, çiftçilere temin edilen yağlık çörekotu tohumlarıyla İl Müdürlüğü teknik personelinin kontrolünde yapıldığını da hatırlattı. Özdemir, ‘’Bu demonstrasyonlar üretim sezonu boyunca takip edilmiş olup ilaçlama ve bakımları İl Müdürlüğümüz teknik personelinin kontrolünde yapılmıştır. Üretim sezonunda iklime bağlı birtakım sorunlar yaşandı. Ekimden sonra havaların soğuk gitmesi nedeniyle çimlenme geç oldu bu arada yabancı otlar büyüdü, mücadelesi yapıldı. Hasat dönemindeki yağışlarda hasadımızı geciktirdi. Bütün bu olumsuzluklara rağmen genel olarak demonstrasyonlarımızda durum iyidir. Şuna ise bu demonstrasyonların birinde hasadımızı gerçekleştiriyoruz. Göründüğü üzere genel olarak iyi görünmektedir’’ diye konuştu.

YERLİ ÜRÜN

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, yağlık çeşitlerin yanında, Çekerek İlçesinde de Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsünce geliştirilen ‘Çameli’ çeşidinin de aynı dönemde ekiminin yapıldığını kaydetti. Hasadı yapılan bu çeşidin daha iyi olduğunu gözlemlediklerini vurgulayan Özdemir, ‘’Yerli ve milli çeşidimiz şuan biçimini yaptığımız yağlık çeşitlerden daha iyi bir gelişim gösterdi. Bu çeşidinde İlimizde ekiliş ve üretimini yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Yerli çeşidimiz olan Çameli çeşidini ve bu yağlık çeşitlerin ekimini çiftçilerimize tavsiye ediyoruz. Çörekotu ekimi ve yetiştiriciliği ile ilgili bilgi almak isteyen çiftçilerimizi İl Müdürlüğümüze bekliyoruz’’ ifadelerini kullandı.

