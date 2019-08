Yozgat’ın 16 projesine onay

IPARD kapsamında TKDK tarafından 42 ilde 16 sektördeki yatırımlara yüzde 40 ila yüzde 70 arasında hibe sağladığını hatırlatıldı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bir kısmı ulusal fonlardan oluşan IPARD Avrupa Birliği kırsal kalkınma hibeleri kapsamında, son 8 yılda 14 binden fazla projeye 4 Milyar lira hibe desteği sağlandı. Bu hibeler ile kırsalda 10 Milyar liralık yatırım hayata geçirilirken, 60 bin yeni istihdam oluşturuldu" dedi.

Bakanlık olarak kırsal kalkınmaya büyük önem verdiklerini belirten Bakan Pakdemirli, 2019 yılında TKDK üzerinden IPARD-II kapsamında toplam 310 Milyon Avro bütçeli 5. ve 6. kırsal kalkınma başvuru çağrılarına çıkıldığını söyledi. 16 Şubat 2019 tarihinde çıkılan IPARD-II 5. Çağrı sonuçlarının açıklanmaya başladığını da ifade eden Pakdemirli, "İlk etapta hayvancılık ve işleme-pazarlama sektörlerinde değerlendirmeleri tamamlanan 79 proje 'Proje Değerlendirme ve Seçim Komisyonu' tarafından onaylandı. Hibe sözleşmelerinin imzalanma süreci başladı. Bu 79 projeye toplam 63 Milyon lira hibe sağlanacak. Bu hibeler sayesinde kırsalda yaklaşık 134 Milyon liralık yatırım yapılması öngörülüyor" değerlendirmesinde bulundu. 60 Milyon Avroluk başvuru çağrısının ise halen devam ettiğini belirten Bakan Pakdemirli, "Ağustos ayının sonuna kadar projelerin alımına devam edilecek. Destek alacak diğer grupların da Eylül ve Ekim aylarında açıklanması öngörülürken, onların da hızla yatırıma geçmeleri sağlanacak" diyerek sözlerini tamamladı.

YOZGAT’IN PROJELERİ

IPARD-II 5. Çağrı sonuçları kapsamında ilk etapta onaylandığı duyurulan 79 proje arasında Yozgat’ın da 16 projesi bulunuyor. Tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlar kapsamında, Süt, Kırmızı Et, Kanatlı Eti, Yumurta Üreten tarımsal işletmeler kapsamında 4 proje onaylandı. Tarım ve Balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması ile ilgili fiziki varlıklara yönelik yatırımlar kapsamında, Süt ve Süt ürünleri, Kırmızı Et ve Et ürünleri, Kanatlı Eti ve Et Ürünleri, Su Ürünleri, Meyve ve Sebze ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasıyla ilgili 5 proje kabul edildi. Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi kapsamında ise, Bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi, Arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve pazarlanması, Zanaatkarlık ve yerel ürün işletmeleri, Kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri, Su ürünleri yetiştiriciliği, Makine Parkları, Yenilenebilir enerji yatırımları ile ilgili 7 proje onaylandı.