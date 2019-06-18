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Yozgat Kavurması kapışılıyor

YOZGAT Et ve Süt Kurumu tarafından 2012 yılında üretimi yapılan Yozgat kavurması tüm Türkiye genelinde yok satıyor.

Yozgat Kavurması kapışılıyor

YOZGAT Et ve Süt Kurumu tarafından 2012 yılında üretimi yapılan Yozgat kavurması tüm Türkiye genelinde yok satıyor.

18 Haziran 2019 Salı 00:00
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Yozgat Kavurması kapışılıyor

Günlük 800 kilo civarında bir üretimi olan Yozgat Kavurmasının 12 ilde satışının yapıldığı bildirildi. 12 ile gönderilen Yozgat Kavurmasının yoğun ilgi gördüğü ve stoklarda dahi Yozgat Kavurmasının kalmadığı öğrenildi. Kendine özgü tadıyla Türkiye’nin damak tadına hitap eden Yozgat Kavurmasına yoğun talep gelirken, Yozgat’ın bir marka değeri oldu. İlk olarak 2012 yılında günde yaklaşık 800 kilo civarında üretimine başlanılan Yozgat Kavurması, 12 ilde 16 Et ve Süt Kurumu et satış mağazasında satılıyor. Kilosu 40 lira 75 kuruştan satışı yapılan Yozgat kavurmasına olan talep her geçen gün artarken, marka haline gelen kavurmanın üretim kapasitesinin de arttırılması gerektiği gündeme geldi. 

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