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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Grup toplantısında gündemine Yozgat’ı da aldı...

YOK EDiLDi!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Grup toplantısında gündemine Yozgat’ı da aldı...

16 Eylül 2019 Pazartesi 00:00
YOK EDiLDi!

Yozgat’ın kokulu mercimeği yok edildi...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2017 yılının Ağustos ayı içerisinde Yozgat’ta partisi tarafından düzenlenen ‘Bakliyat Çalıştayı’ etkinliğine katılıp, üreticilerin sorunlarını dinledikten sonra Yozgat Mercimeği ile ilgili yaptığı değerlendirmelerine bir yenisini ekledi. Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, hükümeti eleştirdi, Yozgat’ın kokulu mercimeğinin yok edildiğini ileri sürdü. Kılıçdaroğlu, ‘’Kendi çiftçisini cezalandıran, yabancı ülkelerin çiftçisini ödüllendiren bir tarım politikası, her alanda. Buğdayda da öyle, mercimekte de öyle. Yozgat'ın mercimeği, kokulu mercimeği, Allah aşkına dünyada bir numara, yok ettiler. Ne oluyor? Yozgatlılar da gidiyor en çok oyu oraya veriyorlar. (Bizi iyi ki yok ettin) diyorlar, (perişan ettin, çok teşekkür ederiz, perişan olduk sana oy veriyoruz) diyorlar’ diye konuştu.Kılıçdaroğlu Yozgat’taki çalıştayda da Yozgat Mercimeğinin ününün dünyaca bilindiğini, tarıma yeterli desteğin verilmemesi sonucunda mercimek ithal eden ülke konumuna geldiğine vurgu yapıp, ‘’Oysa 1990'lı yıllarda Türkiye mercimekte dünya birincisiydi ve mercimek ihraç ederdi" ifadelerini kullanmıştı. 

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