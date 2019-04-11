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Yerli Patates ekeceğiz

YOZGAT Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bu yıl, yerli patates çeşitlerinin demonstrasyonunu gerçekleştirilecek.

Yerli Patates ekeceğiz

YOZGAT Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bu yıl, yerli patates çeşitlerinin demonstrasyonunu gerçekleştirilecek.

11 Nisan 2019 Perşembe 00:00
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Yerli Patates ekeceğiz

Yerli tohum temini için kurumdan teknik ekip Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne gitti. Enstitü Müdürü Uğur Pırlak, Yozgat’ta deneme ekimleri yapılmak üzere 6 çeşit yerli patates tohumu verdi. Islah ve yetiştiricilikle ilgili bilgiler alan kurum teknik personeli, Niğde Patates Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen 8 çeşit yerli patatesleri inceleme imkanı da buldu. Ülkemiz tarımı açısından önem taşıyan yerli çeşitlerden Onaran – Nam – Ünlenen – Nahita – Çağlı – Leventbey çeşitlerinin Yozgat’ta tanıtmak ve çiftçilere yaygınlaştırmak amacıyla Kuşçu köyünde ekiminin yapılacağı kaydedildi. Bu arada, Niğde Patates Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen iki yerli ve milli patates çeşidine üretici ve tüketicilere yönelik anketle isim konulacak. Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak, enstitüde 2005 yılından bu yana yürütmüş oldukları ıslah çalışmalarında 8 adet yerli patates tohumluğunu Türk tarımına kazandırdıklarını bildirdi. Pırlak, “Enstitümüz 2005 yılından bu yana yürütmüş olduğu ıslah çalışmalarında 8 adet yerli ve milli patates tohumluğunu Türk tarımına kazandırmıştır. Yine enstitümüzün çalışmaları neticesinde iki çeşidimiz yine ülke tarımına kazandırmaya hazırlanıyoruz. Yarın yapılacak olan tescil toplantısında bu iki çeşidimiz de toplantı sonucunda ülke tarımına kazandıracak” dedi.

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