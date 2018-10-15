Yavruları süt ile beslediler

Evinde yavruları besleyip, kendilerine gelmelerini sağlayan Başer, yavruları daha sonra Sorgun ilçesinde bulunan Hayvan Barınağı’na götürerek, Hamza Şahbaz’a teslim etti. Öğretmen Yakup Arslan da, çocuklarıyla birlikte ekmek ve süt alarak, barınağı ziyaret etti. Yavru köpekleri süt ile besledi. Yozgat Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği Başkan Yardımcısı Esma Arslan, ‘’Sorgun'da duyarlı, eğitimli, hayvan sever ve güzel yürekli insanları görmek bizleri her dağim mutlu kılacaktır. Tekrar teşekkürler’’ dedi.