Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 27°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
103871
ALTIN
141.491
DOLAR
3.6104
STERLİN
4.6295
EURO
4.1364

Türkiye'nin en büyüğü

Kadışehri ilçesine bağlı Kabalı köyünde, vatandaşların tarlaları birleştirilerek 5 bin dekar alanda  Türkiye’nin en büyük meyve bahçelerinden biri haline getirdiği arazinin bin 200 dekarında yetiştirilen kiraz ağaçlarında hasat başladı.

Türkiye'nin en büyüğü

Kadışehri ilçesine bağlı Kabalı köyünde, vatandaşların tarlaları birleştirilerek 5 bin dekar alanda  Türkiye’nin en büyük meyve bahçelerinden biri haline getirdiği arazinin bin 200 dekarında yetiştirilen kiraz ağaçlarında hasat başladı.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
12 Temmuz 2017 Çarşamba 07:02
105 Okunma
Türkiye'nin en büyüğü

Kabalı köyü sakinleri, uygulamaya koydukları Deveci Havzası Meyvecilik Entegrasyon Projesi kapsamında tarlalarını birleştirip, sınırları kaldırarak 10 bin 920 dekar tarım alanı ortaya çıkardı. 5 bin dönümlük kısmında meyve üretimi yapılan bahçede, elma, armut, şeftali ve kiraz yetiştiriliyor.

        Arazilerini kiraya veren köylülerin maaş alarak çalıştığı meyve bahçesi, yöre halkından yüzlerce kişiye iş imkanı sağlıyor.

        Meyve bahçesinde incelemelerde bulunan Vali Kemal Yurtnaç, Yozgat’ın tarım ve hayvancılığın ileride olduğu bir şehir olduğunu söyledi.

        Artık babadan, atadan görme tekniklerin yanında büyük çiftliklerin yer aldığı hem hayvancılık hem tarımdaki uygulamaların daha önemli olduğunu belirten Vali Yurtnaç, "Bu tür uygulamaları biz destekliyoruz. Yıllar önce Kadışehri ilçemizin Kabalı köyünde 5 bin dönümlük bir arazi çeşitli meyveler dikilmiş. Yeni bir toplulaştırma projesi gibi yapılmış. Bunun sonucunda bir firma gelmiş buradaki tüm hasadı alıp götürüyor. Bu da Yozgat’ta üretimin bir merkez haline gelmesi demektir." dedi.

        Vali Yurtnaç, Kabalı projesinden üç köyde daha çalışma yaptıklarına değinerek, şöyle konuştu:

        "Bunların kimisinde vişne olacak, kimisinde ayva, kimisinde ise üzüm olacak. Yozgat’ı özellikle ihracatçılar için bir merkez haline getirmeye çalışıyoruz. Bu sadece Yozgat için değil tüm Türkiye için örnek olması gereken bir proje. Biz bu projeyi yaygınlaştıracağız, destekleyeceğiz daha büyütmeye gayret edeceğiz. Türkiye’de tarımdaki gelişmenin yolu toplu üretimlerdir, toplu üretim olunca toplu satış da oluyor. Burası bir pazar merkezi haline geliyor. Yozgat’ı bu manada tarım ve hayvancılıkta pazar yeri haline getirmeye gayret ediyoruz."

        Kabalı köyünde göçün tersine döndüğünü vurgulayan Vali Yurtnaç, "Bu köyden il dışına gitmiş olanlar buradaki çalışmayı görünce geri dönüyorlar. Ankara’da asgari ücretle çalışacakları yerde kendi köyünde hem sigortalı hem belli bir ücret karşılığı çalışıyorlar. Kendi köyünde bildiği işi yapıyorlar. Bu da aslında göçün önlenmesinde de bir çalışma diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Meralar mercek altında
Meralar mercek altında
Köseyusuflu’dan sofralara
Köseyusuflu’dan sofralara
‘Üreticiyi de düşünün’
‘Üreticiyi de düşünün’
Ziraat Odası’ndan 'anız' uyarısı
Ziraat Odası’ndan 'anız' uyarısı
Yozgat’ta manda verimi
Yozgat’ta manda verimi
Bereketli olsun Resul
Bereketli olsun Resul

banner81

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim