Tül ile üretiyor

Yozgat’ta 3 bin 466 dekar alanda geleneksel yöntemlerle gerçekleştirilen domates üretimini, farklı üretim yöntemleri kullanılarak artırılması amacıyla Yerköy ilçesinde yapılan deneme çalışmasından olumlu sonuç alındı.

Yozgat il genelinde yıllık 11 bin 423 ton domates ürününden 831 tonunun 222 dekar alanda üretildiği Yerköy’de geleneksel yöntemlerle yapılan üretimde bazı sorunların yaşandığı kaydedildi.

Bölgede 10 dekarlık alanın 8 dekarında domates, 2 dekarında ise biber ekimi yapan çiftçi Hüseyin Aslan, bu yıl tarlasının bir bölümüne de sırık domates ekimi yaptı.

Yerköy Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Ziraat Mühendisi Erkan Çalışkan’ın teknik destek verdiği ekimden olumlu sonuç alındı.

Hüseyin Aslan, Yerköy ilçesinin ikliminin Çukurova’yı andırdığını, çok sıcak ve güneşin tepeden vurması nedeniyle yetişen domatesin etkilendiğini kaydetti. Hüseyin Aslan, ‘’İlçe Tarım Müdürlüğümüzdeki teknik elemanların tavsiyesi ve desteği ile bu yıl sırık domates ekimi yaptık. Domatesi güneşten koruyabilmek için üzerine tül çektik. Geleneksel ekimde bunu yapma imkanımız yoktu. Olumlu sonuç aldık. Önümüzdeki yıldan itibaren daha fazla bir alanda sırık domates ekimi yapmayı düşünüyorum’’ dedi.

ZAHMETLİ BİR İŞ

Domates üretiminin zahmetli bir iş olduğunun da altını çizen Hüseyin Aslan, yıllık 8 ton civarında bir domates ürünü aldığını, bunun bir bölümünü pazarda ve yol kenarında satarken, diğer bir bölümünü de salça yaptıklarını, yıllık 2,5 ton civarında bir salça yaparak, sattıklarını sözlerine ekledi.

Uygulama alanını, Yerköy İlçe Müdürü Çalışkan ile birlikte gezip, bilgi alan Yozgat Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Vekili Özgür Memiş, Yozgat il genelinde toplam 3 bin 466 dekar alandan yıllık 11 bin 423 ton domates alındığını, bunun 831 tonunun Yerköy ilçesinde üretildiğini söyledi.

Özgür Memiş, ‘’Yerköy ilçemiz sebze ve meyve üretimi konusunda biraz daha şanslı bir ilçe. İklim bakımından sıcak olması nedeniyle sebze üretimi daha yaygın... Domateste geleneksel yöntemler uygulanıyor. Farklı çeşitlerde domates üretimi var. Tamamen çiftçimizin isteği doğrultusunda sırık domates denemesi yapılıyor. İlçe Müdürlüğümüzde her konuda teknik destek ve bilgilendirme yapıyor. Sonuç beklenildiği gibi olumlu... Çiftçimiz de bunu gözlemlemiş ve yeni sezonda daha fazla alanda sırık domates üretimi yapacağını söylüyor’’ diye konuştu.

