TOPRAK HAYAT BULUYOR

Akdağmadeni ilçesinde Bahçecik, Yozgat'ta Cemil Çiçek, Yerköy'de İnandık, Boğazlıyan'da Oğulcuk Barajı inşaatları devam ediyor. Kadışehri ovasını sulayacak Bahçecik, Cemil Çiçek barajı Yerköy’deki tarım alanları sulanacak. Yozgat toprakları içerisinde baraj yapılabilecek suların tamamı baraj ve göletlerle tarımın hizmetine sunuldu. Sulama amaçlı göletlerin önemli bir kısmı tamamladı. Bir kısmının inşaatı devam ediyor.

UZUNLU: Boğazlıyan ilçesi Uzunlu Barajı’nın taban kısmı yenilendi. Sulama sistemine dahil edildi. Barajda su toplanarak, bu yıldan itibaren sulamada kullanılmaya başlanılacağı vurgulandı.

OĞULCUK: Boğazlıyan’da Oğulcuk barajının temeli atılıp, inşaatı devam ediyor. Yakın zamanda bittiğinde Oğulcuk Barajı Boğazlıyan ovasındaki tarım alanlarını sulayacak.

GELİNGÜLLÜ: Yozgat merkezde Gelingüllü barajı sulama kanalları yenilendi. Kapalı devre sulama tesisi devreye sokularak, Yerköy, Şefaatli ve Kırşehir istikametinde diğer alanları suyla buluşturuldu.

CEMİL ÇİÇEK: Yozgat merkez Cemil Çiçek barajı Yozgat, Yerköy ve Çiçekdağ’ın içme suyu ihtiyacını karşılayacak. Aynı zamanda Yozgat merkez ve Yerköy’de ki tarım arazilerinin önemli bir kısmını sulayacak.

İNANDIK: Yerköy’de 41 yıldır yapılmayı bekleyen, baraj olabilecek niteliğe sahip İnandık Barajı, 2017 yatırım programına alındı. İnandık Barajı ile Yerköy ovası suya kavuşacak.

SÜREYYABEY: Çekerek ilçesindeki Süreyyebey Barajı tamamlanıp, su toplandı. Barajda toplanan su ile Çekerek ovası ile birlikte Amasya’da ki tarım arazileri, Aydıncık’ta Kümbet Ovasını sulanacak.

AKDAĞMADENİ: Akdağmadeni Bahçecik Barajı’nda çalışmalar devam ediyor. Önceki sezonlarda ENH işleri, ulaşım yolları, kondüvi, ön batardo, gövde sıyırma kazıları, SSB altı kontak beton imalatı ile perde ve konsolidasyon enjeksiyonları tamamlandı. SSB dolgusuna başlanarak yaklaşık 6 bin 600 metrekare SSB imalatı yapıldı. Dolusavak kazı imalatının devam ettiği baraj tamamlandığında depolanacak 33.24 milyon metreküp su ile 8 bin 8 hektar tarım alanı sulanacak.

SARIMBEY: Yozgat Merkez Sarımbey Göleti inşaatına hız verildi. Homojen Toprak Dolgu tipindeki gölette önceki sezonlarda ENH işleri, ulaşım yolları, kondüvi, batardo, gövde sıyırma kazıları, enjeksiyon işleri ve dolusavak imalatları ile bin 175 kotuna kadar gövde dolguları tamamlandı. Gövde dolgu imalatının devam ettiği gölet tamamlandığında depolanacak 0.56 milyon metreküp su ile bin 970 dekar arazi sulanacak.

ERKEKLİ: Sorgun Erkekli Göleti’nde çalışmalar devam ediyor. Plint hendeğinde enjeksiyon işleri tamamlandı. Kaya Ocağı Ulaşım Yolu ve Rölekasyon Yollarında kazı-dolgu çalışmaları ile Dolusavak kazı imalatları devam ediyor. Gölet tamamlandığında depolayacağı 2.84 milyon metreküp su ile 7 bin 510 dekar araziyi sulayacak.

BAYDİĞİN: Aydıncık Baydiğin Göleti inşaatında çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Gövde sağ sahil kazı imalatı tamamlanarak enjeksiyon başlık betonu döküldü. Enjeksiyon hazırlıkları devam ediyor. Gölet tamamlandığında depolanacak 0.84 milyon metreküp su ile bin 760 dekar zirai arazi sulanacak.