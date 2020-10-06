Tohum tartışması

Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Akcan, bazı belediyeler ve bazı ziraat odalarının eleme makinelerini köylerde gezdirip hasat edilen ürünlerden tohum çıkartarak bunu tekrar tohum olarak satışa sunduğunu belirterek, “Sertifika konusunda devletin net bir kanunu varken bunu bu tür hareketlerle yaptığınız zaman izler birbirine karışıyor” dedi. Savaş Akcan, yaptığı açıklamada Türkiye’nin sertifikalı tohum noktasında son 10 yıl içerisinde ciddi bir atılım içinde olduğuna dikkat çekti.