TKDK’dan hibe desteği

TKDK Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker, Kadışehri ilçesine gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bakanlık Müsteşarı Mehmet Hadi Tunç ve TİGEM Genel Müdürü İsmail Şanlı'ya bilgilendirmelerde bulundu. Türker, Türkiye'nin en büyük meyve bahçesi projelerinden biri olan Kabalı Meyve Bahçesi'nin TKDK'ya proje başvurusunda bulunduğunu, en kısa sürede TKDK olarak da bu projeye hibe desteği sağlanmasının planlandığını belirtti.