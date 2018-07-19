Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 14°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
92322
ALTIN
189.164
DOLAR
4.7936
STERLİN
6.2643
EURO
5.5865

TKDK’dan hibe desteği

KADIŞEHRİ ilçesinde tesis edilen ve örnek gösterilen Kabalı Meyvecilik Projesini geliştirmeye yönelik hazırlanan proje Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından desteklenecek.

TKDK’dan hibe desteği

KADIŞEHRİ ilçesinde tesis edilen ve örnek gösterilen Kabalı Meyvecilik Projesini geliştirmeye yönelik hazırlanan proje Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından desteklenecek.

19 Temmuz 2018 Perşembe 07:00
3 Okunma
TKDK’dan hibe desteği

TKDK Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker, Kadışehri ilçesine gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bakanlık Müsteşarı Mehmet Hadi Tunç ve TİGEM Genel Müdürü İsmail Şanlı'ya bilgilendirmelerde bulundu. Türker, Türkiye'nin en büyük meyve bahçesi projelerinden biri olan Kabalı Meyve Bahçesi'nin TKDK'ya proje başvurusunda bulunduğunu, en kısa sürede TKDK olarak da bu projeye hibe desteği sağlanmasının planlandığını belirtti.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
KABALI MODEL OLDU
KABALI MODEL OLDU
Tarımda borç ertelemesi
Tarımda borç ertelemesi
Sulamaya yakın takip
Sulamaya yakın takip
Destekleme başvuruları
Destekleme başvuruları
Buğdayda beşinciyiz
Buğdayda beşinciyiz
Demonstrasyon hasadı yapıldı
Demonstrasyon hasadı yapıldı

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim