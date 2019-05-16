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Tarımda zararlı uyarısı

YOZGAT Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, çiçek açan meyvelerde görülen ‘Bakla Zınnı’ olarak bilinen zararlı konusunda çiftçileri uyardı.

Tarımda zararlı uyarısı

YOZGAT Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, çiçek açan meyvelerde görülen ‘Bakla Zınnı’ olarak bilinen zararlı konusunda çiftçileri uyardı.

16 Mayıs 2019 Perşembe 00:00
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Tarımda zararlı uyarısı

Yaklaşık olarak 10 milimetre boyunda, siyah mat renkli, vücut üzerinin sık ve oldukça uzun sarı tüylerle kaplı olduğu belirtilen zararlının Meyve ağaçlarının çiçek açma zamanında çiçekleri, genç yaprakları, tomurcukları ve meyveleri yiyerek zarar verdikleri kaydedildi. Ağaçların çiçekli olduğu devrede meyve tutumuna yardımcı olan böceklere özellikle bal arılarına zararlı olduğundan kimyasal mücadele yapılmaması gerektiği hatırlatıldı. Kültürel önlem olarak toprak işlemesi ile toprakta bulunan yumurta larva ergin böcek popülasyonunun düşmesinin sağlanması gerektiği bildirildi. Mekanik mücadele olarak erginlerin az hareketli oldukları sabahın erken saatlerinde ağaçların altına bez örtüler serilerek ağaçlar kuvvetlice silkelenip, toplanan erginlerin imha edilebileceği kaydedildi. ‘Biyoteknik mücadele olarak da ergin böcekler mavi rengi tercih ettiğinden, mavi renkli cezbedici tuzaklar mücadelede kullanılmalıdır. Ağaçların altına mavi renkli leğenler yerleştirilir ve leğenler yarısına kadar su ile doldurulur. Ergin böcekler mavi renge yönelerek kapların içerisindeki suya düşer. Böcekler her gün toplanarak imha edilir’ denildi.

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