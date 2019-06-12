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TARIMDA SÜNE ALARMI!

TÜRKİYE’nin en fazla tahıl üretimi yapan illeri arasında yer alan Yozgat’ta hububat ekili alanlarda yoğun olarak tespiti yapılan Süne haşeresine karşı ilaçlı mücadele kararı alındı.

TARIMDA SÜNE ALARMI!

TÜRKİYE’nin en fazla tahıl üretimi yapan illeri arasında yer alan Yozgat’ta hububat ekili alanlarda yoğun olarak tespiti yapılan Süne haşeresine karşı ilaçlı mücadele kararı alındı.

12 Haziran 2019 Çarşamba 00:00
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TARIMDA SÜNE ALARMI!

Hububat başaklarındaki özsuyu emerek, tahılın yemlik olarak dahi kullanılmasını engelleyip, çiftçinin bir yıllık alın terini yok eden süne haşeresiyle mücadele çalışmaları kapsamında il genelinde 23 ekip görevini aralıksız sürdürüyor. İlk belirlemelere göre yaklaşık 2 milyon dekar hububat ekili tarım alanını tehdit eden süne ile mücadelede, önceki yılları aksine ilaçla mücadele yapılmaya başlandı. Hafta başı itibariyle Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından alanda yapılan taramaların ardından Bir Milyon 350 bin dekar alanda ilaçlama kararı alındı. 300 bin dekar alanda ilaçlama yapıldı. Mücadele çalışmalarının devam ettiğini bildiren Tarım ve Orman İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, Yerköy, Yenifakılı, Boğazlıyan, Sarıkaya, Sorgun, Şefaatli, Yozgat Merkeze bağlı toplam 178 köydeki hububat ekili alanda süne popülasyonu yüksek bulunup, ilaçlama kararı alındığını, diğer ilçelerde ise taramaların devam ettiğini anlattı. Özdemir, bölgede hububat zararlısı süne popülasyonunda önceki yıllara göre yüzde 500'e varan artış gözlemlendiğini de bildirdi. Tarım arazilerinin 3 milyon dekarında hububat ekili olduğunu dile getiren Özdemir, "İl genelinde 60 mühendisten oluşan 23 ekibimiz sürekli arazide yer aldı. Ramazan Bayramı tatilini dahi kullanmadan ekili alanlarda süne kontrolü yaptı" dedi. 

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