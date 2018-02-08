Tarımcılara belge

Kaymakam Yavuz Akyol, özverili çalışmaları, çiftçileri bilgilendirip, her türlü hayvan aşılarının düzenli yapılmasında gösterdikleri başarılar dikkate alınarak, başarılı bulunan personeli makamında kabul etti.

Kaymakam Akyol, hizmetlerin etkinlik ve kalitesinin yükseltilmesinde kamusal fayda sağladıkları belirlenen Tarım İlçe Müdürlüğünde görevli üç personeli ‘Başarı Belgesini’ verdi.