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Tarımcılara belge

AYDINCIK ilçesinde görev yapan üç tarım personeline başarılı çalışmalarından ötürü belge verildi.

Tarımcılara belge

AYDINCIK ilçesinde görev yapan üç tarım personeline başarılı çalışmalarından ötürü belge verildi.

08 Şubat 2018 Perşembe 07:00
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Tarımcılara belge

Kaymakam Yavuz Akyol, özverili çalışmaları, çiftçileri bilgilendirip, her türlü hayvan aşılarının düzenli yapılmasında gösterdikleri başarılar dikkate alınarak, başarılı bulunan personeli makamında kabul etti.
Kaymakam Akyol, hizmetlerin etkinlik ve kalitesinin yükseltilmesinde kamusal fayda sağladıkları belirlenen Tarım İlçe Müdürlüğünde görevli üç personeli ‘Başarı Belgesini’ verdi.

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