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Tarıma sulama desteği

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat’ta yapımı devam eden baraj ve göletlerde incelemelerde bulundu, tesislerin devreye girmesiyle birlikte tarım alanlarındaki ürünün çeşitlenip, daha bol ve kaliteli ürünlerin alınacağını söyledi.

13 Ağustos 2020 Perşembe 00:32
Tarıma sulama desteği

AK Parti Yozgat Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer, ekonomik yapısı tarım ve hayvancılığa bağlı olan Yozgat'ın güçlü bir ekonomik yapıya kavuşmasına önemli katkı sağlayacak sulamaya yönelik baraj ve gölet inşaatlarının devam ettiğini söyledi. Başer, Türkiye’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta yapımı süren sulama amaçlı tesislerin devreye sokulması ile bölgedeki tarım alanlarının sulanıp, bol ve daha kaliteli ürünler alınacağını aktardı. Başer, Aydıncık Baydiğin ve Akdağmadeni Çalışkan göletlerinin tamamlandığını, Yerköy İnandık, Boğazlıyan Oğulcuk Barajları ile Sarıhamzalı, Bahadın, Erkekli, Gevrek, Bahçecik, Eymir göletlerinin yapımının devam ettiğini bildirdi. Başer, Çekerek Çatakkaya ve Domu Boğazı ile Saraykent Termal otel Han altı mevkiinde Taşkın koruma inşaatlarının da bitirildiğini kaydetti. Milletvekili Başer, inşaat çalışmaları tamamlanan Yozgat Devlet Su İşleri Hizmet Binasının Eylül ayında faaliyete geçeceğini açıkladı. Başer, DSİ hizmet binası inşaat çalışmalarının tamamlandığını, ince işçiliklerinin yapıldığına vurgu yaparak, çevre düzenlenmesinden sonra hizmet binasının Eylül ayında faaliyetine başlayacağını açıkladı. Başer, hizmet binasının 20 Milyon 490 liraya ihale edildiğini, 5 Bin 175 Metrekare alan üzerine kurulduğunu, içerisinde lojman, misafirhane, İdari bina, Labaratuvar, nizamiye binası, atölye binası, teshin merkez binası, 3 adet ambar binası olmak üzere 11 adet yapıdan oluşacağını anlattı. 

Anahtar Kelimeler:
Tarıma Sulama Desteği
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